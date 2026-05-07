Barredora KM 70/15 C Classic
La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic está siempre disponible para barrer superficies pequeñas con eficacia. Puede utilizarse en interiores y exteriores.
La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic permite limpiar fácil y cómodamente todas las superficies interiores y exteriores. A partir de una superficie de 100 metros cuadrados, es mucho más eficaz que un cepillo. Su bajo peso y la baja resistencia a la rodadura de las ruedas facilitan su maniobrabilidad y transporte. El cepillo cilíndrico de barrido es accionado por la rueda izquierda, lo que garantiza un transporte fiable de la suciedad al depósito para la suciedad. Los bordes y las esquinas se barren con el cepillo lateral. Puede plegarse sobre la superficie para reducir la formación de polvo no deseado. El cepillo lateral es ajustable para compensar el desgaste. No se necesitan herramientas para realizar el cambio. El depósito de suciedad puede extraerse y vaciarse en un abrir y cerrar de ojos. La forma de su parte delantera permite colocarlo libremente. El asa de empuje plegable de la KM 70/15 C Classic se puede ajustar a la altura del operario y se puede plegar completamente para ahorrar espacio al guardarla.
Características y ventajas
Peso reducidoBuena maniobrabilidad Fácil de transportar, incluso por escaleras.
Gran depósito para la suciedadManejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito. El depósito de suciedad es autoportante.
Cepillo lateral ajustableGarantiza un barrido óptimo de bordes y esquinas. Presión ajustable para una limpieza eficaz de diferentes superficies. Puede plegarse para la limpieza de superficies y reducir el levantamiento de polvo.
Asa de empuje ajustable
- Extremadamente ergonómico.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
- Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante rueda de transporte.
- Resultado de barrido uniforme.
Cambio del cepillo lateral sin herramientas
- Esfuerzo de mantenimiento mínimo.
- Sin paradas de la máquina por trabajos de mantenimiento.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2800
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|12,8
|Peso del embalaje (kg)
|16,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos de pequeño tamaño
- Aceras
- Hotel
- Instalaciones de producción
- También para el barrido en instalaciones agrícolas, corrales y establos