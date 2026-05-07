La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic permite limpiar fácil y cómodamente todas las superficies interiores y exteriores. A partir de una superficie de 100 metros cuadrados, es mucho más eficaz que un cepillo. Su bajo peso y la baja resistencia a la rodadura de las ruedas facilitan su maniobrabilidad y transporte. El cepillo cilíndrico de barrido es accionado por la rueda izquierda, lo que garantiza un transporte fiable de la suciedad al depósito para la suciedad. Los bordes y las esquinas se barren con el cepillo lateral. Puede plegarse sobre la superficie para reducir la formación de polvo no deseado. El cepillo lateral es ajustable para compensar el desgaste. No se necesitan herramientas para realizar el cambio. El depósito de suciedad puede extraerse y vaciarse en un abrir y cerrar de ojos. La forma de su parte delantera permite colocarlo libremente. El asa de empuje plegable de la KM 70/15 C Classic se puede ajustar a la altura del operario y se puede plegar completamente para ahorrar espacio al guardarla.