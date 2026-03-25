Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G está accionada por un motor de gasolina Kohler de 3,3 kW fiable, de bajas emisiones y de alto rendimiento que evidentemente cumple todas las directrices vigentes en materia de gases de escape. Por este motivo, es ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales. Los mejores resultados de limpieza se obtienen gracias al principio de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. La potente aspiración evita el levantamiento de polvo de forma eficaz y la limpieza efectiva del filtro plegado plano garantiza una potencia de aspiración constante. El concepto EASY Operation intuitivo y sofisticado, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro y la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga con la KM 75/40 W G extremadamente compacta y maniobrable.