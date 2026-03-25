Barredora-aspiradora KM 75/40 W G
Accionada por un motor de gasolina de bajas emisiones con velocidad de barrido de ajuste gradual: barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G compacta y maniobrable de Kärcher para exteriores.
Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G está accionada por un motor de gasolina Kohler de 3,3 kW fiable, de bajas emisiones y de alto rendimiento que evidentemente cumple todas las directrices vigentes en materia de gases de escape. Por este motivo, es ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales. Los mejores resultados de limpieza se obtienen gracias al principio de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. La potente aspiración evita el levantamiento de polvo de forma eficaz y la limpieza efectiva del filtro plegado plano garantiza una potencia de aspiración constante. El concepto EASY Operation intuitivo y sofisticado, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro y la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga con la KM 75/40 W G extremadamente compacta y maniobrable.
Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
Mantenimiento sencillo
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Accionamiento
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kohler
|Accionamiento – Potencia (W)
|3300
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho de trabajo (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Depósito de suciedad (l)
|40
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Peso (con accesorios) (kg)
|84,9
|Peso, listo para el uso (kg)
|84
|Peso con embalaje incluido (kg)
|94,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Potente tracción
- Aplicación en exteriores
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
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Campos de aplicación
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura