El recorte y desramado de árboles desde el suelo de forma cómoda y segura se convierten en una tarea sencilla con la sierra de pértiga MT CS 250/36 para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp. Esta unidad intercambiable permite llegar incluso a ramas de difícil acceso y, gracias a su diseño compacto, a una longitud de riel de 25 centímetros y a un paso de la cadena de 1/4", permite realizar cortes rápidos y precisos durante la poda de los árboles.