Equipo multiuso MT CS 250/36

Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT CS 250/36 de diseño compacto para una conservación segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso en puntos de difícil acceso.

El recorte y desramado de árboles desde el suelo de forma cómoda y segura se convierten en una tarea sencilla con la sierra de pértiga MT CS 250/36 para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp. Esta unidad intercambiable permite llegar incluso a ramas de difícil acceso y, gracias a su diseño compacto, a una longitud de riel de 25 centímetros y a un paso de la cadena de 1/4", permite realizar cortes rápidos y precisos durante la poda de los árboles.

Características y ventajas
Equipo multiuso MT CS 250/36: Lubricación automática de la cadena
Lubricación automática de la cadena
Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil. Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Equipo multiuso MT CS 250/36: Cadena de sierra Oregon® y riel guía
Cadena de sierra Oregon® y riel guía
Excelentes componentes y resultados óptimos.
Equipo multiuso MT CS 250/36: Diseño compacto
Diseño compacto
Reducido peso para un manejo sencillo. Transporte y almacenamiento en poco espacio.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
  • Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
  • Protege la salud del usuario.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
  • Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
  • Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
  • Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Riel guía (mm) 250
Velocidad de la cadena (m/s) 12
Potencia de los eslabones motrices 1,3 mm
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 3
Tensión (V) 36
Rendimiento por carga de la batería (Cortes) máx. 400 (6,0 Ah) / máx. 500 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 45 (6,0 Ah) / máx. 55 (7,5 Ah)
Peso sin accesorios (kg) 1,9
Peso (con embalaje) (kg) 3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 940 x 120 x 130

Incluido en el equipamiento de serie

  • protección de cadena
  • Riel guía
  • Cadena de sierra
Campos de aplicación
  • Ideal para el mantenimiento de arboleda joven y árboles. También para el aumento de beneficios en fruticultura
  • Para el desramado y la poda de árboles y arbustos altos
  • Ideal para la limpieza segura de daños provocados por temporales
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.