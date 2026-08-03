Equipo multiuso MT CS 250/36
Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT CS 250/36 de diseño compacto para una conservación segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso en puntos de difícil acceso.
El recorte y desramado de árboles desde el suelo de forma cómoda y segura se convierten en una tarea sencilla con la sierra de pértiga MT CS 250/36 para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp. Esta unidad intercambiable permite llegar incluso a ramas de difícil acceso y, gracias a su diseño compacto, a una longitud de riel de 25 centímetros y a un paso de la cadena de 1/4", permite realizar cortes rápidos y precisos durante la poda de los árboles.
Características y ventajas
Lubricación automática de la cadenaCostes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil. Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Cadena de sierra Oregon® y riel guíaExcelentes componentes y resultados óptimos.
Diseño compactoReducido peso para un manejo sencillo. Transporte y almacenamiento en poco espacio.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Riel guía (mm)
|250
|Velocidad de la cadena (m/s)
|12
|Potencia de los eslabones motrices
|1,3 mm
|Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de la batería (Cortes)
|máx. 400 (6,0 Ah) / máx. 500 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 45 (6,0 Ah) / máx. 55 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios (kg)
|1,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|940 x 120 x 130
Incluido en el equipamiento de serie
- protección de cadena
- Riel guía
- Cadena de sierra
Campos de aplicación
- Ideal para el mantenimiento de arboleda joven y árboles. También para el aumento de beneficios en fruticultura
- Para el desramado y la poda de árboles y arbustos altos
- Ideal para la limpieza segura de daños provocados por temporales