Ideal para uso universal en el sector de la construcción y la industria: nuestra versátil limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Classic de la gama compacta UHP. La pieza clave del equipo es su bomba de alta presión industrial extremadamente potente de la marca WOMA, con un alto rendimiento volumétrico. Equipada con una pistola de bypass, la HD 9/100-4 ofrece una presión de trabajo de 1000 bares, procesa hasta 900 l de agua por hora y elimina así de manera fiable y rápida hasta la suciedad más resistente.