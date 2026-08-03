Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100-4 Cage Classic
Limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Classic: destaca por su presión de trabajo de 1000 bares, su caudal de 900 l por hora y su pistola de bypass. Elimina hasta la suciedad más resistente.
Ideal para uso universal en el sector de la construcción y la industria: nuestra versátil limpiadora de ultra alta presión HD 9/100-4 Cage Classic de la gama compacta UHP. La pieza clave del equipo es su bomba de alta presión industrial extremadamente potente de la marca WOMA, con un alto rendimiento volumétrico. Equipada con una pistola de bypass, la HD 9/100-4 ofrece una presión de trabajo de 1000 bares, procesa hasta 900 l de agua por hora y elimina así de manera fiable y rápida hasta la suciedad más resistente.
Características y ventajas
Potente bomba industrial de alta presiónÉmbolo buzo de metal duro para una elevada vida útil. Estructura que facilita el mantenimiento para un cambio rápido de piezas de desgaste, como válvulas, juntas o émbolos buzo. Diseño con válvula central para una elevada eficiencia volumétrica.
Cómoda pistola WOMAAsa ergonómica y reducido peso para mayor comodidad de manejo del usuario. Trabajo sin esfuerzo gracias a las reducidas fuerzas de apriete.
Gran durabilidad y resistenciaGastos de servicio reducidos. Se evita así un retroceso repentino puesto que, al sacar la pistola, la presión aumenta poco a poco.
Alta movilidad
- Grandes ruedas y un centro de gravedad óptimo aseguran una elevada movilidad del equipo, a pesar de su tamaño.
- Un práctico gancho de grúa permite el sencillo transporte del equipo también en terrenos impracticables.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|1000 / 100
|Caudal (l/h)
|980
|Temperatura de entrada (°C)
|45
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|35
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 - 415
|Frecuencia (Hz)
|50
|Tipo de bombas
|Cigüeñal
|Peso sin accesorios (kg)
|378
|Peso (con accesorios) (kg)
|392
|Peso (con embalaje) (kg)
|395,5
|Medidas (largo x ancho x alto) ( )
|1395 x 789 x 1088
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Pistola UHP (Dump Gun)
- Lanza de acero inoxidable: 750 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Válvula de seguridad
- Contador de horas de funcionamiento
Videos
Campos de aplicación
- Sector de la construcción
- Industria
- Transporte