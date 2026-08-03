Sopladora-secadora AB 20 Ec
Ventilador de aire AB 20 Ec de alta eficiencia, compacto y de larga vida útil para acelerar hasta un 50 por ciento el secado de superficies alfombradas limpiadas. De conformidad con las directivas de eficiencia europeas.
Ventilador de aire AB 20 Ec desarrollado para acelerar el secado de superficies textiles limpiadas en húmedo. Este equipo compacto, ligero y muy fácil de transportar permite obtener tiempos de secado de hasta un 50 por ciento más rápidos; así, las superficies alfombradas limpiadas están disponibles para su uso mucho más rápido. Además, la secadora es muy silenciosa por lo que puede utilizarse en zonas sensibles a los ruidos o durante horarios públicos. Su motor Ec de poco desgaste garantiza un bajo consumo eléctrico y un larga vida del equipo, de conformidad con las directivas europeas de eficiencia energética.
Características y ventajas
Motor Ec de bajo desgasteEquipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable. Motor con regulación de 3 niveles. El ventilador se corresponde con las directivas europeas de eficiencia energética.
Forma constructiva compacta con poco pesoMuy fácil de transportar, gracias a su tamaño compacto y su bajo peso. Mango cómodo para un sencillo agarre.
Funcionamiento silenciosoAplicable incluso durante el funcionamiento en marcha. Fuente de ruidos apenas apreciable durante las aplicaciones en horarios públicos.
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de aire (posición 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Velocidad del ventilador (posición 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Capacidad de absorción (W)
|120
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|7,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|375 x 353 x 371
Equipamiento
- Robusta carcasa de plástico
- Asa de transporte ergonómica
- Soporte integrado para el cable de conexión
Campos de aplicación
- Para un secado acelerado de superficies textiles limpiadas húmedas