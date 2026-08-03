Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230
Recomendado para parques móviles de hasta 15 vehículos industriales: estación de lavado monocepillo accionada manualmente RBS 6014 para la limpieza exterior rápida y cuidadosa. Con conexión trifásica de 230V/50Hz.
Estable, móvil y de manipulación sencilla: nuestra estación de lavado monocepillo de accionamiento manual RBS 6014 con conexión trifásica de 230V/50Hz destaca por el lavado completo, rápido y en profundidad (parte frontal, trasera y laterales) de camiones, autobuses y vehículos articulados con una altura máxima de 4,20 metros. Ideal para parques móviles de hasta 15 vehículos, dispone de cuatro ruedas de dirección de giro fácil que permiten maniobrar y posicionar el equipo junto al vehículo sin esfuerzo. Alcanza con facilidad contornos de vehículos con una inclinación de hasta 10°. El eje del cepillo con doble soporte es propulsado por un motor de accionamiento con una cadena de tensado automático. El propio cepillo está fabricado con segmentos tipo semicuenco y cerdas perfiladas de polietileno y ofrece un diámetro de aprox. 1000 milímetros durante el uso. El riego del cepillo está asegurado en todo momento gracias a las dos boquillas integradas en el bastidor del cepillo del equipo. El estable bastidor de aluminio soldado y otros materiales de alta calidad como acero inoxidable y un material de poliéster especial garantizan un alto grado de resistencia a la corrosión.
Características y ventajas
Rueda de ajustePermite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación. Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.
Dosificación del detergentePosibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.
Empuñadura de manejo y de seguridadLa rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo. Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.
Construcción ligera de aluminio
- Muy resistente contra influencias externas.
- El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.
Cuatro ruedas de dirección y dos ruedas guía
- Excelente maniobrabilidad y apoyo seguro.
- Elevada estabilidad direccional durante el lavado del vehículo.
Especificaciones
Características técnicas
|Altura de la instalación (mm)
|4370
|Altura de lavado (mm)
|4205
|Necesidades de espacio de lavado (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Frecuencia (Hz)
|50
|Tensión (V)
|230
Incluido en el equipamiento de serie
- Armario eléctrico de la instalación
- Ruedas, altura estándar
Equipamiento
- Número de cepillos de lavado: 1 Unidad(es)
- Equipamiento con cepillos individual
- Dirección de inclinación con rueda de ajuste
- Volantes: 4 Unidad(es)
- Ruedas de apoyo: 2 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Para la limpieza exterior completa de vehículos industriales con accionamiento manual