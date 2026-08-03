Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230

Recomendado para parques móviles de hasta 15 vehículos industriales: estación de lavado monocepillo accionada manualmente RBS 6014 para la limpieza exterior rápida y cuidadosa. Con conexión trifásica de 230V/50Hz.

Estable, móvil y de manipulación sencilla: nuestra estación de lavado monocepillo de accionamiento manual RBS 6014 con conexión trifásica de 230V/50Hz destaca por el lavado completo, rápido y en profundidad (parte frontal, trasera y laterales) de camiones, autobuses y vehículos articulados con una altura máxima de 4,20 metros. Ideal para parques móviles de hasta 15 vehículos, dispone de cuatro ruedas de dirección de giro fácil que permiten maniobrar y posicionar el equipo junto al vehículo sin esfuerzo. Alcanza con facilidad contornos de vehículos con una inclinación de hasta 10°. El eje del cepillo con doble soporte es propulsado por un motor de accionamiento con una cadena de tensado automático. El propio cepillo está fabricado con segmentos tipo semicuenco y cerdas perfiladas de polietileno y ofrece un diámetro de aprox. 1000 milímetros durante el uso. El riego del cepillo está asegurado en todo momento gracias a las dos boquillas integradas en el bastidor del cepillo del equipo. El estable bastidor de aluminio soldado y otros materiales de alta calidad como acero inoxidable y un material de poliéster especial garantizan un alto grado de resistencia a la corrosión.

Características y ventajas
Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230: Rueda de ajuste
Rueda de ajuste
Permite la detección de contornos vertical y la dirección de inclinación. Se llega sin problemas a las partes frontales de vehículos con ángulos de hasta 10°.
Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230: Dosificación del detergente
Dosificación del detergente
Posibilidad de añadir detergente en caso necesario mediante la bomba de dosificación.
Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230: Empuñadura de manejo y de seguridad
Empuñadura de manejo y de seguridad
La rotación de los cepillos ayuda al usuario para el desplazamiento de avance del equipo. Al soltar la empuñadura, la rotación de los cepillos se detiene.
Construcción ligera de aluminio
  • Muy resistente contra influencias externas.
  • El revestimiento semicircular del cepillo protege al usuario contra salpicaduras.
Cuatro ruedas de dirección y dos ruedas guía
  • Excelente maniobrabilidad y apoyo seguro.
  • Elevada estabilidad direccional durante el lavado del vehículo.
Especificaciones

Características técnicas

Altura de la instalación (mm) 4370
Altura de lavado (mm) 4205
Necesidades de espacio de lavado (mm) 4620 x 1700 x 1500
Número de fases de corriente (Ph) 3
Frecuencia (Hz) 50
Tensión (V) 230

Incluido en el equipamiento de serie

  • Armario eléctrico de la instalación
  • Ruedas, altura estándar

Equipamiento

  • Número de cepillos de lavado: 1 Unidad(es)
  • Equipamiento con cepillos individual
  • Dirección de inclinación con rueda de ajuste
  • Volantes: 4 Unidad(es)
  • Ruedas de apoyo: 2 Unidad(es)
Puente de lavado de camiones RBS 6014 3X230
Campos de aplicación
  • Para la limpieza exterior completa de vehículos industriales con accionamiento manual
Detergentes