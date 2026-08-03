Estable, móvil y de manipulación sencilla: nuestra estación de lavado monocepillo de accionamiento manual RBS 6014 con conexión trifásica de 230V/50Hz destaca por el lavado completo, rápido y en profundidad (parte frontal, trasera y laterales) de camiones, autobuses y vehículos articulados con una altura máxima de 4,20 metros. Ideal para parques móviles de hasta 15 vehículos, dispone de cuatro ruedas de dirección de giro fácil que permiten maniobrar y posicionar el equipo junto al vehículo sin esfuerzo. Alcanza con facilidad contornos de vehículos con una inclinación de hasta 10°. El eje del cepillo con doble soporte es propulsado por un motor de accionamiento con una cadena de tensado automático. El propio cepillo está fabricado con segmentos tipo semicuenco y cerdas perfiladas de polietileno y ofrece un diámetro de aprox. 1000 milímetros durante el uso. El riego del cepillo está asegurado en todo momento gracias a las dos boquillas integradas en el bastidor del cepillo del equipo. El estable bastidor de aluminio soldado y otros materiales de alta calidad como acero inoxidable y un material de poliéster especial garantizan un alto grado de resistencia a la corrosión.