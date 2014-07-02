Tubo di aspirazione, T, DN 32, lunghezza 500 mm, acciaio, nero

Tubo di aspirazione in metallo (DN 32, lunghezza 0,5 m) con rivestimento in plastica nera, adatto come prolunga, ad es. soffitti aspiranti.

Tubo di aspirazione in metallo (DN 32, lunghezza 0,5 m) con rivestimento in plastica nera, adatto come prolunga, ad es. soffitti aspiranti.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 32
Quantità (Pezzo(i)) 1
Materiale Acciaio
Lunghezza (mm) 500
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 500 x 32 x 32
Videos