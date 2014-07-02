Tubo di aspirazione, T, DN 32, lunghezza 500 mm, acciaio, nero
Tubo di aspirazione in metallo (DN 32, lunghezza 0,5 m) con rivestimento in plastica nera, adatto come prolunga, ad es. soffitti aspiranti.
Tubo di aspirazione in metallo (DN 32, lunghezza 0,5 m) con rivestimento in plastica nera, adatto come prolunga, ad es. soffitti aspiranti.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 32
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Materiale
|Acciaio
|Lunghezza (mm)
|500
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|500 x 32 x 32