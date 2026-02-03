Aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano Complete
L'aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano: l'assistente compatto e potente per la tua casa con l'innovativo rilevamento dello sporco che regola la potenza di aspirazione e illuminazione a LED.
L'aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano è il tuo assistente compatto e potente per le pulizie quotidiane. Grazie al rilevamento intelligente dello sporco, la potenza di aspirazione viene regolata automaticamente per garantire una pulizia efficiente e la migliore autonomia possibile della batteria. Il display Clean Control fornisce informazioni sulla modalità di pulizia corrente e sul livello di sporco. Dotato di motore BLDC e tenuta ottimizzata della bocchetta per pavimenti, garantisce un'eccellente e potente aspirazione della polvere su tutte le superfici. L'illuminazione a LED sulla bocchetta per pavimenti rende visibile anche lo sporco più fine. Lo snodo della spazzola girevole a 180° offre un'elevata manovrabilità e scivola dolcemente intorno ai mobili e negli angoli. Il sistema di filtro HEPA multistadio, che intrappola in modo affidabile il 99,9% delle particelle aspirate, garantisce un'aria di scarico pulita, rendendo il VCS 3 Nano la scelta ideale per chi soffre di allergie. Ricarica USB-C per maggiore praticità e flessibilità; inoltre, il dispositivo può essere riposto nel supporto a parete per risparmiare spazio.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia Auto-senseIl rilevamento intelligente dello sporco ottimizza le prestazioni di pulizia in modalità automatica. Questa modalità rileva automaticamente la quantità di sporco e regola di conseguenza la potenza di aspirazione su tre livelli.
Display di controlloIl display fornisce aggiornamenti costanti sul processo di pulizia e sullo stato del dispositivo, tra cui la modalità di pulizia, il grado di sporco sul pavimento (in modalità automatica) e lo stato della batteria. In modalità automatica, il display utilizza un codice colore per indicare il grado di sporco: turchese per poco o niente, blu per medio e viola per molto sporco.
Snodo spazzola girevole a 180° e illuminazione a LEDIl VCS 3 Nano aggira senza sforzo qualsiasi ostacolo e illumina anche gli angoli più bui, per una pulizia accurata e senza compromessi.
Ultraleggero e compatto
- Con un peso totale di soli 2,3 kg circa, semplifica le pulizie, soprattutto su scale o in alto.
- In modalità aspirapolvere portatile è ancora più leggero: pesa solo circa 1,4 kg senza accessori.
Potenza HEPA per una filtrazione superiore al 99,9%
- Respira liberamente: grazie al filtro HEPA l'aria interna rimane pulita e sana.
- Cattura il 99,9% delle particelle (testato secondo EN IEC 62885-4:2020/A1:2023): ideale per chi soffre di allergie.
- Per una casa pulita, libera da polvere e allergeni.
Spazzola turbo efficiente
- Tecnologia all'avanguardia per le bocchette per pavimenti con azionamento elettrico, per una pulizia accurata su ogni tipo di pavimento.
- La guarnizione perfettamente progettata garantisce la massima potenza di aspirazione e un'efficace rimozione dello sporco, anche in caso di sporco ostinato.
- Raccoglie con facilità peli di animali, polvere e sporco grossolano da tappeti, pavimenti duri e rivestimenti.
Motore BLDC ad alta velocità: potente e durevole
- Prestazioni di pulizia impressionanti grazie alle elevate velocità e alla potenza di aspirazione ottimale.
- Trasmissione senza spazzole per una maggiore durata e affidabilità, aumentando la durata utile del tuo aspirapolvere.
Funzionamento relativamente silenzioso (max. 79 dB)
- Ideale per le famiglie con bambini e animali domestici: nessun rumore inutile.
Tre modalità di pulizia: flessibili ed efficienti
- In modalità eco!, il dispositivo utilizza metà dell'energia rispetto alla modalità automatica e garantisce un'autonomia fino a 50 minuti.
- Modalità Auto per la regolazione automatica della potenza di aspirazione.
- Modalità Boost per la massima potenza sullo sporco ostinato, per risultati di pulizia brillanti.
Connessione USB-C e ampia dotazione
- Compatibile con la maggior parte dei caricabatterie grazie alla connessione USB-C.
- L'accessorio giusto per ogni tipo di pulizia: dalla bocchetta per fessure alla spazzola morbida per mobili o alla bocchetta per tappezzeria.
- Il supporto da parete per riporre gli oggetti risparmiando spazio: ideale per piccoli appartamenti e spazi angusti.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Capacità vano raccolta (ml)
|600
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Resa (Ah)
|2,5
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / circa. 50 Modalità normale: / circa. 20 Modalità boost: / circa. 10
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|240
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,2
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
- Filtro ad alta efficienza: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta universale per pavimenti
- Bocchetta fessure
- Spazzolina mobili
- Supporto accessori
- Supporto a muro piccolo
Dotazione
- Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C da 5 V a 12 V + adattatore (1 pezzo ciascuno)
- Sistema di filtraggio senza sacco
- Bocchetta poltrone
- Sensore di polvere
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Tappeti
- Superfici tessili
- Sulle scale
