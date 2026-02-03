L'aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano è il tuo assistente compatto e potente per le pulizie quotidiane. Grazie al rilevamento intelligente dello sporco, la potenza di aspirazione viene regolata automaticamente per garantire una pulizia efficiente e la migliore autonomia possibile della batteria. Il display Clean Control fornisce informazioni sulla modalità di pulizia corrente e sul livello di sporco. Dotato di motore BLDC e tenuta ottimizzata della bocchetta per pavimenti, garantisce un'eccellente e potente aspirazione della polvere su tutte le superfici. L'illuminazione a LED sulla bocchetta per pavimenti rende visibile anche lo sporco più fine. Lo snodo della spazzola girevole a 180° offre un'elevata manovrabilità e scivola dolcemente intorno ai mobili e negli angoli. Il sistema di filtro HEPA multistadio, che intrappola in modo affidabile il 99,9% delle particelle aspirate, garantisce un'aria di scarico pulita, rendendo il VCS 3 Nano la scelta ideale per chi soffre di allergie. Ricarica USB-C per maggiore praticità e flessibilità; inoltre, il dispositivo può essere riposto nel supporto a parete per risparmiare spazio.