Aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano Complete

L'aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano: l'assistente compatto e potente per la tua casa con l'innovativo rilevamento dello sporco che regola la potenza di aspirazione e illuminazione a LED.

L'aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano è il tuo assistente compatto e potente per le pulizie quotidiane. Grazie al rilevamento intelligente dello sporco, la potenza di aspirazione viene regolata automaticamente per garantire una pulizia efficiente e la migliore autonomia possibile della batteria. Il display Clean Control fornisce informazioni sulla modalità di pulizia corrente e sul livello di sporco. Dotato di motore BLDC e tenuta ottimizzata della bocchetta per pavimenti, garantisce un'eccellente e potente aspirazione della polvere su tutte le superfici. L'illuminazione a LED sulla bocchetta per pavimenti rende visibile anche lo sporco più fine. Lo snodo della spazzola girevole a 180° offre un'elevata manovrabilità e scivola dolcemente intorno ai mobili e negli angoli. Il sistema di filtro HEPA multistadio, che intrappola in modo affidabile il 99,9% delle particelle aspirate, garantisce un'aria di scarico pulita, rendendo il VCS 3 Nano la scelta ideale per chi soffre di allergie. Ricarica USB-C per maggiore praticità e flessibilità; inoltre, il dispositivo può essere riposto nel supporto a parete per risparmiare spazio.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano Complete: Tecnologia Auto-sense
Tecnologia Auto-sense
Il rilevamento intelligente dello sporco ottimizza le prestazioni di pulizia in modalità automatica. Questa modalità rileva automaticamente la quantità di sporco e regola di conseguenza la potenza di aspirazione su tre livelli.
Aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano Complete: Display di controllo
Display di controllo
Il display fornisce aggiornamenti costanti sul processo di pulizia e sullo stato del dispositivo, tra cui la modalità di pulizia, il grado di sporco sul pavimento (in modalità automatica) e lo stato della batteria. In modalità automatica, il display utilizza un codice colore per indicare il grado di sporco: turchese per poco o niente, blu per medio e viola per molto sporco.
Aspirapolvere senza fili VCS 3 Nano Complete: Snodo spazzola girevole a 180° e illuminazione a LED
Snodo spazzola girevole a 180° e illuminazione a LED
Il VCS 3 Nano aggira senza sforzo qualsiasi ostacolo e illumina anche gli angoli più bui, per una pulizia accurata e senza compromessi.
Ultraleggero e compatto
  • Con un peso totale di soli 2,3 kg circa, semplifica le pulizie, soprattutto su scale o in alto.
  • In modalità aspirapolvere portatile è ancora più leggero: pesa solo circa 1,4 kg senza accessori.
Potenza HEPA per una filtrazione superiore al 99,9%
  • Respira liberamente: grazie al filtro HEPA l'aria interna rimane pulita e sana.
  • Cattura il 99,9% delle particelle (testato secondo EN IEC 62885-4:2020/A1:2023): ideale per chi soffre di allergie.
  • Per una casa pulita, libera da polvere e allergeni.
Spazzola turbo efficiente
  • Tecnologia all'avanguardia per le bocchette per pavimenti con azionamento elettrico, per una pulizia accurata su ogni tipo di pavimento.
  • La guarnizione perfettamente progettata garantisce la massima potenza di aspirazione e un'efficace rimozione dello sporco, anche in caso di sporco ostinato.
  • Raccoglie con facilità peli di animali, polvere e sporco grossolano da tappeti, pavimenti duri e rivestimenti.
Motore BLDC ad alta velocità: potente e durevole
  • Prestazioni di pulizia impressionanti grazie alle elevate velocità e alla potenza di aspirazione ottimale.
  • Trasmissione senza spazzole per una maggiore durata e affidabilità, aumentando la durata utile del tuo aspirapolvere.
Funzionamento relativamente silenzioso (max. 79 dB)
  • Ideale per le famiglie con bambini e animali domestici: nessun rumore inutile.
Tre modalità di pulizia: flessibili ed efficienti
  • In modalità eco!, il dispositivo utilizza metà dell'energia rispetto alla modalità automatica e garantisce un'autonomia fino a 50 minuti.
  • Modalità Auto per la regolazione automatica della potenza di aspirazione.
  • Modalità Boost per la massima potenza sullo sporco ostinato, per risultati di pulizia brillanti.
Connessione USB-C e ampia dotazione
  • Compatibile con la maggior parte dei caricabatterie grazie alla connessione USB-C.
  • L'accessorio giusto per ogni tipo di pulizia: dalla bocchetta per fessure alla spazzola morbida per mobili o alla bocchetta per tappezzeria.
  • Il supporto da parete per riporre gli oggetti risparmiando spazio: ideale per piccoli appartamenti e spazi angusti.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Capacità vano raccolta (ml) 600
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Resa (Ah) 2,5
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / circa. 50 Modalità normale: / circa. 20 Modalità boost: / circa. 10
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 240
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 2,2
Peso con imballo (kg) 4,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1100 x 250 x 224

Scope of supply

  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
  • Filtro ad alta efficienza: 1 Pezzo(i)
  • Bocchetta universale per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • Spazzolina mobili
  • Supporto accessori
  • Supporto a muro piccolo

Dotazione

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C da 5 V a 12 V + adattatore (1 pezzo ciascuno)
  • Sistema di filtraggio senza sacco
  • Bocchetta poltrone
  • Sensore di polvere
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
  • Tappeti
  • Superfici tessili
  • Sulle scale
Accessori
RICAMBI VCS 3 Nano Complete

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.