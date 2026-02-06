Robot aspira e lava RVC 3 Comfort
RVC 3 Comfort pulisce tappeti a pelo corto e pavimenti duri, pulendo anche a umido. Il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente tramite la stazione di aspirazione.
Più tempo per le cose belle della vita: l'intelligente robot aspirapolvere RVC 3 Comfort si occupa della pulizia dei pavimenti, pulendo in modo sistematico e autonomo pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Lo sporco secco viene trasportato in modo affidabile nel contenitore della polvere integrato dalle spazzole principali e laterali e dal componente di aspirazione. Se necessario, l'RVC 3 Comfort può pulire lo sporco leggero con una pulizia umida, catturando così la polvere in modo più efficace. Utilizza la tecnologia LiDAR per scansionare l'ambiente circostante e crea automaticamente una mappa. È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza tramite l'app. I sensori impediscono, ad esempio, che il dispositivo cada dalle scale. L'RVC 3 Comfort può essere avviato comodamente tramite l'app, utilizzando un programma preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo. Se il robot aspirapolvere ha bisogno di aiuto, spesso lo comunica tramite un comando vocale. Una volta completato il suo compito, o quando necessario, torna automaticamente alla stazione di aspirazione, dove svuota automaticamente il contenitore della polvere e ricarica la batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza d'aspirazione eccellenteGrazie alla potente potenza di aspirazione di 15.000 Pa, è possibile rimuovere efficacemente la maggior parte dei tipi di sporco, persino grani di pepe, arachidi e fiocchi di cereali. Sono disponibili quattro diverse modalità di aspirazione per ogni tipo di pulizia. L'azione combinata delle spazzole principali e laterali garantisce una pulizia particolarmente efficace dei pavimenti in tutta la casa.
Spazzola principale e laterale anti-groviglioL'RVC 3 Comfort è dotato di una speciale struttura sul portaspazzole che impedisce ai capelli di impigliarsi nelle spazzole, riducendo così lo sforzo di manutenzione per l'utente. La spazzola laterale impedisce ai capelli di impigliarsi. La speciale struttura a pettine impedisce efficacemente che i capelli si aggroviglino nella spazzola principale.
Svuotamento automatico della polvereLo svuotamento automatico del contenitore della polvere prolunga notevolmente il tempo di pulizia autonomo dell'RVC 3 Comfort. Il contenitore della polvere del robot Comfort non deve essere svuotato manualmente, evitando così il contatto con polvere e sporco. Svuotando regolarmente il contenitore della polvere, la potenza di aspirazione dell'RVC 3 Comfort rimane costantemente elevata.
Navigazione precisa
- Grazie alla navigazione LiDAR, il robot scansiona e mappa le stanze con precisione, garantendo il miglior orientamento per pulizie affidabili anche al buio.
Lavaggio a umido
- Per risultati di pulizia ancora migliori, l'RVC 3 Comfort può pulire anche le superfici bagnate. Se necessario, utilizzare l'unità di pulizia con un panno in microfibra, riempire il serbatoio dell'acqua pulita e il gioco è fatto.
- Il robot può essere utilizzato solo per la pulizia a secco, solo per la pulizia a umido o entrambe le opzioni insieme nella modalità di pulizia combinata.
- Il serbatoio di pulizia 2 in 1 con contenitore per la polvere da 240 ml e serbatoio per l'acqua da 280 ml è facile da usare e veloce da sostituire.
Sensore di caduta
- I sensori di caduta impediscono in modo affidabile che l'RVC 3 Comfort cada, ad esempio, da gradini o da dislivelli.
- I sensori scansionano il pavimento. Se viene rilevata una grande caduta, il controller riceve un segnale che fa girare il robot.
Comodamente controllato tramite l'app tramite WiFi
- L'app può essere utilizzata per adattare molte delle impostazioni alle preferenze individuali.
- Utilizzando l'app, puoi configurare il robot pulitore RVC 3 Comfort 5 e controllarlo da qualsiasi luogo, anche quando non sei a casa.
- Le informazioni sullo stato attuale del dispositivo e un display che mostra l'attuale avanzamento della pulizia sono disponibili tramite l'app.
Protezione dei dati e aggiornamenti
- In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e presta estrema attenzione a garantire che tutti i requisiti legali applicabili a tale riguardo siano soddisfatti.
- L'intero trasferimento dati tra l'app sul tuo smartphone e il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti avviene tramite un cloud su server situati esclusivamente in Germania.
- Aggiornamenti regolari migliorano ed estendono le prestazioni del robot aspirapolvere e dell'app. Ciò significa anche che la sicurezza del sistema viene costantemente aggiornata per soddisfare le specifiche correnti.
Mappatura precisa con opzioni di personalizzazione versatili
- L'app può memorizzare più mappe, ad es. per più piani.
- È possibile definire zone in cui non si desidera che il robot vada a pulire (ad es. tiragraffi, aree di gioco nelle stanze dei bambini o ostacoli che il robot non può aggirare).
- Definizione delle aree selezionate che devono essere pulite più volte, pulite utilizzando una modalità di pulizia intensiva o lavate con più acqua.
Regolazione dei parametri di pulizia
- Definizione di diversi parametri di pulizia nell'app, per singole aree delle stanze (ad esempio potenza di aspirazione o volume d'acqua, numero di pulizie per superficie).
- Puoi programmare i tempi di pulizia e creare piani di pulizia tramite l'app.
- L'RVC 3 Comfort avvia autonomamente i viaggi di pulizia in base alle date/orari programmati.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Capacità della batteria (Ah)
|2,6
|Autonomia per carica (min)
|130
|Prestazioni dell'area (a seconda della modalità di pulizia) (m²/h)
|45
|Contenitore per rifiuti 2 in 1 (ml)
|240
|Serbatoio acqua dolce 2 in 1 (ml)
|280
|Potenza di aspirazione (Pa)
|max. 15000
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 67
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso dell'aspirapolvere robot (incl. unità di pulizia e panno per la pulizia) (kg)
|2,8
|Peso, stazione base (kg)
|1,8
|Peso con imballo (kg)
|7
|Altezza dell'aspiratore robot (mm)
|97
|Dimensioni, stazione di ricarica (L x P x A) (mm)
|212 x 167 x 260
Scope of supply
- Spazzola per la pulizia
- Spazzola laterale: 1 x
- Filtri: 1 x
- Unità di pulizia
- Panno per pulire: 1 x
- Contenitore per rifiuti 2 in 1 con serbatoio dell'acqua pulita
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- pulizia autonoma
- Sensori di caduta
- Stazione di carico e vuoto
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- funzionamento tramite app
- Connessione tramite WLAN
- Connessione tramite Bluetooth
- servizi/funzionalità intelligenti nell'app
- Uscita vocale
- Sistema di navigazione laser (LiDAR)
- Programma orario: diversi timer possibili
- Modalità di pulizia: Lavaggio a secco/ Pulizia a umido/ Pulizia combinata (umido e secco)
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- tappeti a pelo corto
