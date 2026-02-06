Più tempo per le cose belle della vita: l'intelligente robot aspirapolvere RVC 3 Comfort si occupa della pulizia dei pavimenti, pulendo in modo sistematico e autonomo pavimenti duri e tappeti a pelo corto. Lo sporco secco viene trasportato in modo affidabile nel contenitore della polvere integrato dalle spazzole principali e laterali e dal componente di aspirazione. Se necessario, l'RVC 3 Comfort può pulire lo sporco leggero con una pulizia umida, catturando così la polvere in modo più efficace. Utilizza la tecnologia LiDAR per scansionare l'ambiente circostante e crea automaticamente una mappa. È possibile impostare parametri di pulizia individuali per ogni stanza tramite l'app. I sensori impediscono, ad esempio, che il dispositivo cada dalle scale. L'RVC 3 Comfort può essere avviato comodamente tramite l'app, utilizzando un programma preimpostato o premendo un pulsante sul dispositivo. Se il robot aspirapolvere ha bisogno di aiuto, spesso lo comunica tramite un comando vocale. Una volta completato il suo compito, o quando necessario, torna automaticamente alla stazione di aspirazione, dove svuota automaticamente il contenitore della polvere e ricarica la batteria.