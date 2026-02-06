Potenza d'aspirazione eccellente

Grazie alla potente potenza di aspirazione di 15.000 Pa, è possibile rimuovere efficacemente la maggior parte dei tipi di sporco, persino grani di pepe, arachidi e fiocchi di cereali. Sono disponibili quattro diverse modalità di aspirazione per ogni tipo di pulizia. L'azione combinata delle spazzole principali e laterali garantisce una pulizia particolarmente efficace dei pavimenti in tutta la casa.