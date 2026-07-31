Aspiratore industriale ID 130/22 Afc
Abbattitore di polveri-fumi mobile e compatto, con scuotimento del filtro motorizzato. Ideale per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Azionamento a coppia.
Questo impianto mobile è azionato a coppia, ha una potenza nominale di ingresso di 2,2 kW e un sistema filtrante di classe M. Progettato per aspirare grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose per la salute (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Grazie al meccanismo di scuotimento elettrico, il filtro viene pulito in modo efficace e dura nel tempo. L'aspiratore è dotato di un compressore radiale potente ed efficiente dal punto di vista energetico (IE2), con portate elevate, progettato per un funzionamento continuo su tre turni. Oltre al suo design robusto e di facile manutenzione, soddisfa i requisiti chiave per applicazioni industriali difficili. Un carrello di appoggio permette di svuotare il contenitore da 170 l in modo semplice ed ergonomico, senza rimuovere la testa motrice. Grazie a un sacco in PE con meccanismo di fissaggio integrato e tubo di compensazione della pressione sulla macchina, i detriti possono essere svuotati senza polvere e in modo sicuro.
Caratteristiche e vantaggi
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoroIngegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosiSvuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato. Smaltimento affidabile della polvere in un sacco in PE.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vuoto (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacità del contenitore (l)
|170
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|9
|Raccordo ID
|ID 140
|livello di pressione sonora (dB(A))
|75
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|174
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|174
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)