Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc: Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc: Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc: Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
Svuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato. Smaltimento affidabile della polvere in un sacco in PE.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vuoto (mbar/kPa) 33 / 3,3
Capacità del contenitore (l) 170
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Superficie di filtraggio (m²) 9
Raccordo ID ID 140
livello di pressione sonora (dB(A)) 75
Filtro principale classe polvere M
Peso senza accessori (kg) 174
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 175
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1170 x 780 x 1580

Dotazione

  • Filtro: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc
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Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc
Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Adatto all'uso in zona ATEX 22
Accessori