Aspiratore industriale IVR ID 130/22 Z22 Afc
Caratteristiche e vantaggi
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoroIngegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosiSvuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato. Smaltimento affidabile della polvere in un sacco in PE.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vuoto (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Capacità del contenitore (l)
|170
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Superficie di filtraggio (m²)
|9
|Raccordo ID
|ID 140
|livello di pressione sonora (dB(A))
|75
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|174
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|175
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Dotazione
- Filtro: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Adatto all'uso in zona ATEX 22