Aspiratore industriale antideflagrante di classe media IVM 40/12-1 M Z22 Set, adatto per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali, ideale anche per l'uso in aree con elevati requisiti igienici e nella zona ATEX 22. La macchina affidabile, durevole, compatta e mobile con accessori (riduttore, tubo di aspirazione in PVC, impugnatura in acciaio inox e ugello standard) funziona in modalità monofase, è dotata di una turbina EC e viene utilizzata in qualsiasi applicazione in cui le circostanze richiedano il rispetto di determinate misure di sicurezza. Le grandi ruote ne facilitano il trasporto ovunque sia necessario. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella di classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro sono realizzati in acciaio inox di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente.