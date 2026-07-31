Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22 Set
Set di aspiratori industriali di classe media, inclusi accessori, dotato di filtro a stella per polveri di classe M e turbina EC, per l'aspirazione di solidi fini e grossolani nella zona ATEX 22.
Aspiratore industriale antideflagrante di classe media IVM 40/12-1 M Z22 Set, adatto per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali, ideale anche per l'uso in aree con elevati requisiti igienici e nella zona ATEX 22. La macchina affidabile, durevole, compatta e mobile con accessori (riduttore, tubo di aspirazione in PVC, impugnatura in acciaio inox e ugello standard) funziona in modalità monofase, è dotata di una turbina EC e viene utilizzata in qualsiasi applicazione in cui le circostanze richiedano il rispetto di determinate misure di sicurezza. Le grandi ruote ne facilitano il trasporto ovunque sia necessario. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella di classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro sono realizzati in acciaio inox di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Turbina EC a bassa usuraDesign senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
- La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento.
- Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di un grande filtro a stella
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vuoto (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|1 x 1,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|livello di pressione sonora (dB(A))
|73
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|52,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|53,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|645 x 655 x 1140
Videos
Aree di applicazione
- Adatto all'uso in zona ATEX 22
- Per piccole e medie quantità di solidi e polveri di classe M
- Per le applicazioni più difficili, adatto anche per aspirare materiali adesivi