Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set
L'aspirapolvere industriale mobile di classe media IVM 40/24-2 M ACD Set, completo di accessori, è perfetto per aspirare polveri combustibili fini e grossolane.
Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di classe media a doppio motore IVM 40/24-2 M ACD Set è ideale per l'aspirazione universale di solidi infiammabili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. L'affidabile macchina funziona in modalità monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. L'ampio filtro a stella in PTFE certificato di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l'aspiratore. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspiratore industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dotato di un grande filtro a stella
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vuoto (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|77
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,5
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|34,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|35,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|645 x 655 x 1157
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Videos
Aree di applicazione
- Per raccogliere polveri combustibili