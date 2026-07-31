Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di classe media a doppio motore IVM 40/24-2 M ACD Set è ideale per l'aspirazione universale di solidi infiammabili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. L'affidabile macchina funziona in modalità monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. L'ampio filtro a stella in PTFE certificato di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l'aspiratore. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspiratore industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.