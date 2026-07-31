Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set

L'aspirapolvere industriale mobile di classe media IVM 40/24-2 M ACD Set, completo di accessori, è perfetto per aspirare polveri combustibili fini e grossolane.

Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di classe media a doppio motore IVM 40/24-2 M ACD Set è ideale per l'aspirazione universale di solidi infiammabili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. L'affidabile macchina funziona in modalità monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. L'ampio filtro a stella in PTFE certificato di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l'aspiratore. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspiratore industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dotato di un grande filtro a stella
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 100 / 360
Vuoto (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 77
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,5
Colore argento
Peso senza accessori (kg) 34,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 35,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 645 x 655 x 1157

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 M ACD Set
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Aree di applicazione
  • Per raccogliere polveri combustibili
Accessori