Aspiratore industriale entry-level IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set, super compatto, con tecnologia di filtraggio per la classe di polvere M, che garantisce l'aspirazione sicura di piccole quantità di trucioli fini e polveri infiammabili e pericolose (TLO ≥ 0,1 mg/m³). Il design robusto e l'ingombro ridotto dell'aspiratore garantiscono una lunga durata nelle difficili operazioni quotidiane in ambienti industriali. Con due potenti motori bypass, la macchina è ideale per la pulizia di manutenzione in officine o capannoni di produzione. Un filtro a tasche rinforzato interno con ampia superficie filtrante (1,4 m²) ed efficace pulizia del filtro, nonché un sistema di pre-separazione a ciclone, garantiscono un'aspirazione affidabile delle polveri fini. Il serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile è collegato all'aspiratore tramite un pratico e facile meccanismo di appoggio. L'intelligente insonorizzazione riduce il rumore di funzionamento senza compromettere le prestazioni. Grazie alle ruote di alta qualità e alle dimensioni ridotte, il set IVR 35/24-2 Sc Me M ACD convince per la sua eccellente manovrabilità e la massima versatilità.