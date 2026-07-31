Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Potente aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set per polveri sottili e combustibili. Include accessori, ideale per la pulizia di manutenzione in officine e capannoni di produzione.

Aspiratore industriale entry-level IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set, super compatto, con tecnologia di filtraggio per la classe di polvere M, che garantisce l'aspirazione sicura di piccole quantità di trucioli fini e polveri infiammabili e pericolose (TLO ≥ 0,1 mg/m³). Il design robusto e l'ingombro ridotto dell'aspiratore garantiscono una lunga durata nelle difficili operazioni quotidiane in ambienti industriali. Con due potenti motori bypass, la macchina è ideale per la pulizia di manutenzione in officine o capannoni di produzione. Un filtro a tasche rinforzato interno con ampia superficie filtrante (1,4 m²) ed efficace pulizia del filtro, nonché un sistema di pre-separazione a ciclone, garantiscono un'aspirazione affidabile delle polveri fini. Il serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile è collegato all'aspiratore tramite un pratico e facile meccanismo di appoggio. L'intelligente insonorizzazione riduce il rumore di funzionamento senza compromettere le prestazioni. Grazie alle ruote di alta qualità e alle dimensioni ridotte, il set IVR 35/24-2 Sc Me M ACD convince per la sua eccellente manovrabilità e la massima versatilità.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Nonostante il design molto compatto, offre numerose possibilità per trasportare gli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 144 / 520
Vuoto (mbar/kPa) 235 / 23
Capacità del contenitore (l) 35
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,4
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 55,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 58,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 740 x 580 x 1088

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro tasca
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: sì
Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
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Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di polvere combustibile e pericolosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Accessori