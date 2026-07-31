Aspiratore industriale IVR 40/30 Sc M ACD
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Particolarmente robusto, particolarmente flessibileCon pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Nonostante il design molto compatto, offre numerose possibilità per trasportare gli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare piccole quantità di polvere e materiali solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Vuoto (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale del contenitore
|Acciaio
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|62
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|142
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|142,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|855 x 760 x 1675
Dotazione
- Filtro principale: Filtro tasca
- Filtro secondario: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per piccole quantità di polvere combustibile e pericolosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Per piccole quantità di trucioli fini e polveri