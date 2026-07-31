Protegge efficacemente dalla corrosione e allo stesso tempo garantisce superfici del veicolo brillanti a specchio: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic di Kärcher per l'uso con idropulitrici nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli. Che si tratti di auto, veicoli commerciali o biciclette, in acqua dura o dolce, la cera per la cura crea uno strato protettivo resistente agli agenti atmosferici che protegge in modo sicuro la vernice fino a un mese. Inoltre la cera vanta impressionanti proprietà ecologiche, perché i tensioattivi in ​​essa contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004, è conforme VDA e, con un massimo di 120 auto trattate per litro, molto economica da usare.