VehiclePro Cera a caldo RM 820 Classic, 200l
Questa cera a caldo liquida forma una pellicola resistente all'acqua che protegge la carrozzeria dalla corrosione. Conforme alle normative VDA.
Protegge efficacemente dalla corrosione e allo stesso tempo garantisce superfici del veicolo brillanti a specchio: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic di Kärcher per l'uso con idropulitrici nelle stazioni di lavaggio self-service e negli impianti di lavaggio dei veicoli. Che si tratti di auto, veicoli commerciali o biciclette, in acqua dura o dolce, la cera per la cura crea uno strato protettivo resistente agli agenti atmosferici che protegge in modo sicuro la vernice fino a un mese. Inoltre la cera vanta impressionanti proprietà ecologiche, perché i tensioattivi in essa contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004, è conforme VDA e, con un massimo di 120 auto trattate per litro, molto economica da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|216
Prodotto
- Cera a caldo efficace da usare negli autolavaggi e negli impianti self service
- Protezione effettiva fino a 1 mese
- Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
- Produce una finitura a specchio lucido
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 Non disperdere nell’ambiente.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette