La nostra cera liquida VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic è un efficace aiuto per l'asciugatura, ideale per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli e con le idropulitrici. Il prodotto per la cura è particolarmente efficace quando si utilizza acqua da mediamente dura a dura; provoca la rapida rottura del velo d'acqua su un'ampia superficie e garantisce così un ottimo risultato di asciugatura. La cera aumenta la brillantezza della vernice ed è inoltre conforme VDA e priva di oli minerali e idrocarburi minerali. Inoltre i tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. L'elevata resa fino a 83 auto per litro consente un utilizzo molto economico dell'agente.