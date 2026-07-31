VehiclePro Cera Super perlescente RM 824 Classic, 20l
Coadiuvante per asciugatura. La cera liquida perlescente rompe lo strato d'acqua ed assicura ottimi risultati di asciugatura. Conforme alle normative VDA.
La nostra cera liquida VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic è un efficace aiuto per l'asciugatura, ideale per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli e con le idropulitrici. Il prodotto per la cura è particolarmente efficace quando si utilizza acqua da mediamente dura a dura; provoca la rapida rottura del velo d'acqua su un'ampia superficie e garantisce così un ottimo risultato di asciugatura. La cera aumenta la brillantezza della vernice ed è inoltre conforme VDA e priva di oli minerali e idrocarburi minerali. Inoltre i tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. L'elevata resa fino a 83 auto per litro consente un utilizzo molto economico dell'agente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|4
|Peso (kg)
|19,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|21,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 240 x 440
Prodotto
- Coadiuvante per asciugatura efficace per autolavaggi e idropulitrici
- Rompe velocemente la pellicola d'acqua sulle grandi superfici
- Ottimi risultati di asciugatura
- Efficace anche con acqua dura e medio dura
- Aumenta l'effetto gloss della carrozzeria
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
- Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 Non disperdere nell’ambiente.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali