Комплект запасных колец круглого сечения

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Особенности и преимущества
Замена колец круглого сечения
  • Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
Легко заменить
  • Удобсто в использовании
Уплотнительное кольцо для замены
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,007
Вес (с упаковкой) (кг) 0,025
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 13