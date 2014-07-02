Комплект запасных колец круглого сечения
Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Замена колец круглого сечения
- Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
Легко заменить
- Удобсто в использовании
Уплотнительное кольцо для замены
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,007
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,025
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 13