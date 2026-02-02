RM 753 Środek do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych, 10l

Specjalista od płytek z kamionki szlachetnej. Niezawierający substancji powierzchniowo czynnych środek czyszczący niezawodnie usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne, nie pogarszając właściwości antypoślizgowych płytek.

Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie konserwacyjne czy dokładne: Środek do czyszczenia kamionki FloorPro Fine RM 753 jest zawsze optymalnym wyborem w przypadku nieszkliwionych płytek kamionkowych o otwartej strukturze. Nie tylko bez trudu usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne – jego formuła pozbawiona substancji powierzchniowo czynnych i enzymów skutecznie zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu i zapewnia przyjemny, świeży zapach. Lekko alkaliczny i niskopieniący detergent może być używany zarówno ręcznie, jak i za pomocą szorowarki. Kärcher zaleca metodę jednoetapową do czyszczenia konserwacyjnego i metodę dwuetapową do czyszczenia dokładnego. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego środka czyszczącego. W razie potrzeby środek FloorPro RM 753 nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 10,5
Waga (kg) 11,3
Waga z opakowaniem (kg) 12,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307

Właściwości

  • Silny środek do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych płytek kamionkowych
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Bardzo dobre właściwości zwilżające
  • Niskopieniący
  • Szczególnie wydajny
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
  • Wolny od tensydów i enzymów
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
