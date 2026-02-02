Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie konserwacyjne czy dokładne: Środek do czyszczenia kamionki FloorPro Fine RM 753 jest zawsze optymalnym wyborem w przypadku nieszkliwionych płytek kamionkowych o otwartej strukturze. Nie tylko bez trudu usuwa tłuszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne – jego formuła pozbawiona substancji powierzchniowo czynnych i enzymów skutecznie zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu i zapewnia przyjemny, świeży zapach. Lekko alkaliczny i niskopieniący detergent może być używany zarówno ręcznie, jak i za pomocą szorowarki. Kärcher zaleca metodę jednoetapową do czyszczenia konserwacyjnego i metodę dwuetapową do czyszczenia dokładnego. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego środka czyszczącego. W razie potrzeby środek FloorPro RM 753 nadaje się również do stosowania w separatorach oleju.