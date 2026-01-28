Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.
Wszechstronny, niskopieniący środek czyszczący PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i myjkami do powierzchni oraz szorowarkami. Ten silny detergent opracowano specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach w produkcji i przemyśle – w szczególności w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych. Usuwa typowe uporczywe zanieczyszczenia i pozostałości oleju, smaru, sadzy, białka, soku owocowego, wina lub piwa z powierzchni, a także nadaje się do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych. Wysoce skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący może być dozowany bardzo oszczędnie i dlatego jest szczególnie ekonomiczny w użyciu. W razie potrzeby można go również użyć do czyszczenia ręcznego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|10
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13,7
|Waga (kg)
|11,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic + D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 150 R Bc + D90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc Pack DOSE + SB + 240 Ah Li + RI + R85
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
- B 220 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + D90
- B 220 R Bp Pack DOSE +SB + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + R85
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80 Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80 Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Adv + MF
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!further
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 13/35 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do pracy z 2 lancami
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 80Ah Li+FC
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + D 90
- B 150 R Bc + R 85
- B 150 R Bp + D 90
- B 150 R Bp Dose Fleet
- B 150 R DOSE
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 W (głowica dyskowa)
- B 40 W (głowica rolkowa)
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C
- B 80 W (głowica dyskowa)
- B 80 W (głowica rolkowa)
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS BP PACK
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 Ep
- BD 530 XL Bp Pack
- BD 55/60 W EP
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C I
- BR 40/25 C Bp
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 530 Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/60 WEP
- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST-H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/12-4 ST – prekonfigurowane
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/14 C PLUS *EU
- HD 5/14 C+FR30
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 5/15 CX Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 6/16-4 ST
- HD 6/16-4 ST-H
- HD 650
- HD 650 plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 715
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
- HD 9/16-4 ST
- HD 9/16-4 ST-H
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 M Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas Lpg
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S *EU-II
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801
- HDS 801 B
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 M Classic
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/18-4MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- ProBR 400
- ProHD 200
- ProHD 600
- Xpert HD 7125
- Xpert-HD 7125 X
- Xpert-HD 7140
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów użytkowych
- Mycie samochodów/silników
- Czyszczenie części maszynowych
- Czyszczenie podłóg
- Odtłuszczanie powierzchni