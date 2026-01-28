Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.

Wszechstronny, niskopieniący środek czyszczący PressurePro Intensive Deep Cleaner RM 750 nadaje się do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi i myjkami do powierzchni oraz szorowarkami. Ten silny detergent opracowano specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach w produkcji i przemyśle – w szczególności w przemyśle spożywczym i kuchniach komercyjnych. Usuwa typowe uporczywe zanieczyszczenia i pozostałości oleju, smaru, sadzy, białka, soku owocowego, wina lub piwa z powierzchni, a także nadaje się do głębokiego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych. Wysoce skoncentrowany przemysłowy środek czyszczący może być dozowany bardzo oszczędnie i dlatego jest szczególnie ekonomiczny w użyciu. W razie potrzeby można go również użyć do czyszczenia ręcznego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13,7
Waga (kg) 11,1
Waga z opakowaniem (kg) 11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 190 x 230
Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów użytkowych
  • Mycie samochodów/silników
  • Czyszczenie części maszynowych
  • Czyszczenie podłóg
  • Odtłuszczanie powierzchni
Akcesoria