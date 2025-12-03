หัวฉีดน้ำ (DB 145 dirt blaster Full Control for K 4-K 5)
หัวฉีดน้ำแบบโรตารี่กลางที่ทรงพลัง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ในรุ่น K 4 และ K 5 เหมาะสำหรับสิ่งสกปรกที่ต้องการทำความสะอาด เช่นบนพื้นผิวมอส หรือคราบฝังลึกบนพื้นผิว
หัวฉีดน้ำที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงคาร์เชอร์ในรุ่น K 4 และ K 5 ช่วยขจัดสิ่งสกปรกในได้อย่างง่ายดายด้วยหัวฉีดแบบโรตารี่ขนาดกลางที่ทรงพลังพร้อมหัวฉีดแบบหมุนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นเช่นบนพื้นผิวตะไคร่น้ำได้ในเวลาไม่นาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
สามารถหมุนได้
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 100% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.165
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.221
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|450 x 41 x 41
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สิ่งสกปรก
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ตะไคร่น้ำ