ปืนสเปรย์ G 180 Q ใหม่พร้อม Quick Connect ยาว 13 ซม. และตอนนี้ใช้งานได้สะดวกกว่าและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าความดันคาร์เชอร์

อีกต่อไปสะดวกกว่าและถูกหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น: 13 ซม. สร้างความแตกต่างให้กับปืนฉีด G 180 Q ใหม่ด้วย Quick Connect ซึ่งทำให้การทำความสะอาดแรงดันสูงสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นปืนสเปรย์ทางเลือกที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ที่มีอะแดปเตอร์ Quick Connect โดยไม่มีการควบคุมเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบ ควิกคอนเน๊ก
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
ล็อคป้องกันเด็ก
  • ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.438
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.508
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 551 x 43 x 188
