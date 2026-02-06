G 160 Q
ปืนสเปรย์ G 180 Q ใหม่พร้อม Quick Connect ยาว 13 ซม. และตอนนี้ใช้งานได้สะดวกกว่าและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นเมื่อทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าความดันคาร์เชอร์
อีกต่อไปสะดวกกว่าและถูกหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น: 13 ซม. สร้างความแตกต่างให้กับปืนฉีด G 180 Q ใหม่ด้วย Quick Connect ซึ่งทำให้การทำความสะอาดแรงดันสูงสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นปืนสเปรย์ทางเลือกที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ที่มีอะแดปเตอร์ Quick Connect โดยไม่มีการควบคุมเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบ ควิกคอนเน๊ก
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
ล็อคป้องกันเด็ก
- ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.438
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.508
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|551 x 43 x 188