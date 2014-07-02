PS 40 POWERSCRUBBER
Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 ตัว ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก
PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามชุดมีประสิทธิภาพมากกว่าทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเหมาะสำหรับทำความสะอาดบันไดลานหน้าอาคารใช้ได้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตั้งแต่รุ่น K 2 ถึง K 5
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดแรงดันสูงแบบสามตัว
- สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวชนิดต่าง ๆ
ไม้กวาดหุ้มยาง
- กำจัดน้ำสกปรกที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็ว
การออกแบบที่กะทัดรัด
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบวัสดุ
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.018
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.197
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|744 x 303 x 759
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บันได
- ระเบียง
- ผนังภายนอกอาคาร
- โรงจอดรถ
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง