PS 40 POWERSCRUBBER

Power Scrubber PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงในตัว 3 ตัว ขจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวต่างๆได้อย่างทรงพลังเชื่อถือได้และประหยัดเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบันไดและขอบ รวมถึงใบมีดปาดน้ำในตัวเพื่อขจัดน้ำสกปรก

PS 40 พร้อมหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามชุดมีประสิทธิภาพมากกว่าทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเหมาะสำหรับทำความสะอาดบันไดลานหน้าอาคารใช้ได้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตั้งแต่รุ่น K 2 ถึง K 5

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดแรงดันสูงแบบสามตัว
  • สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวชนิดต่าง ๆ
ไม้กวาดหุ้มยาง
  • กำจัดน้ำสกปรกที่ตกค้างได้อย่างรวดเร็ว
การออกแบบที่กะทัดรัด
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบวัสดุ
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นออกจากพื้นผิวชนิดต่าง ๆ
มีการผสมผสานของเทคโนโลยีหัวฉีดแรงดันสูงและแปรงแบบแมนนวล
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.018
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.197
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 744 x 303 x 759

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • บันได
  • ระเบียง
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • โรงจอดรถ
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
  • (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง