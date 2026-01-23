Nozullerin hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesi için yüksek kaliteli yedek nozuller. İçindekiler: farklı basınçlı yıkama makinesi performans sınıfları için üççift nozul, T 400, T 450 ve T 550 yüzey temizleyicilerle birlikte köşe ve kenarların temizlenmesi için bir adet güçlü nozul ve bağlantı için iki adet kelepçe. Yedek nozuller, aşağıdaki aksesuarlar için uygundur: K 2 ila K 7 ünite sınıfları için T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ila K 7 ünite sınıfları için oluk temizleyici PC 20’nin yanı sıra, K 2 ila K 5 ünite sınıfları için şase temizleyici.