Oluklar ve tıkanmış boruları veya sızıntıları temizlemede, 2’si bir arada akıllı çözüm! Kärcher’in yenilikçi oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Kızak üzerinde oluklar boyunca bağımsız bir şekilde hareket ederek kullanıcının merdiven üzerinde makine yanında sürekli olarak dikilmesini gerektirmez. Oluk ve boru temizleme kiti, iki farklı nozula takılır: arka kısma bakan dört adet yüksek basınç jeti bulunan bir boru temizleme nozulu ve hortumun kızağa monte edilmesi için bir oluk temizleme nozulu. Kullanıcı, istediği zaman, uygulamalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilir. Pirinç konektörlü dolaşmaz hortum, dayanıklılık sağlar. Hortum, 20 m uzunluğundadır. Oluk ve boru temizleme kiti, K2 - K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı, basınçlı yıkama makineleri için uygundur.