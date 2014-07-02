Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m

Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.

Oluklar ve tıkanmış boruları veya sızıntıları temizlemede, 2’si bir arada akıllı çözüm! Kärcher’in yenilikçi oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Kızak üzerinde oluklar boyunca bağımsız bir şekilde hareket ederek kullanıcının merdiven üzerinde makine yanında sürekli olarak dikilmesini gerektirmez. Oluk ve boru temizleme kiti, iki farklı nozula takılır: arka kısma bakan dört adet yüksek basınç jeti bulunan bir boru temizleme nozulu ve hortumun kızağa monte edilmesi için bir oluk temizleme nozulu. Kullanıcı, istediği zaman, uygulamalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilir. Pirinç konektörlü dolaşmaz hortum, dayanıklılık sağlar. Hortum, 20 m uzunluğundadır. Oluk ve boru temizleme kiti, K2 - K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı, basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Yüksek basınçla güçlü temizlik
Teknik özellikler

Teknik veriler

Uzunluk (m) 20
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 250 x 340 x 100

2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.

