Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m
Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.
Oluklar ve tıkanmış boruları veya sızıntıları temizlemede, 2’si bir arada akıllı çözüm! Kärcher’in yenilikçi oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Kızak üzerinde oluklar boyunca bağımsız bir şekilde hareket ederek kullanıcının merdiven üzerinde makine yanında sürekli olarak dikilmesini gerektirmez. Oluk ve boru temizleme kiti, iki farklı nozula takılır: arka kısma bakan dört adet yüksek basınç jeti bulunan bir boru temizleme nozulu ve hortumun kızağa monte edilmesi için bir oluk temizleme nozulu. Kullanıcı, istediği zaman, uygulamalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabilir. Pirinç konektörlü dolaşmaz hortum, dayanıklılık sağlar. Hortum, 20 m uzunluğundadır. Oluk ve boru temizleme kiti, K2 - K7 serisi, evlerde kullanım amaçlı, basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Yüksek basınçla güçlü temizlik
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzunluk (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|250 x 340 x 100
2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Horizontal Plus
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi