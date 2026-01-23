T-Racer Yüzey Temizleyici T 450 kullanılarak, dış alanlardaki geniş yüzeyler etkili bir şekilde, sıçratma olmadan ve püskürtme borusuyla temizlemeye kıyasla %50’ye kadar daha hızlı temizlenebilir. Bunun nedeni, geniş yüzeylerde kirlerin temizlenmesini sağlayan çift motorlu jet dönüş koludur. Pedal kullanılarak gerektiğinde rahatlıkla etkinleştirilebilen ilave güç nozulu da, köşeler ve kenarların etkili temizlenmesine izin verir. T 450 ayrıca, Japon bahçeleri ve diğer çakıllı yüzeylerin temizlenmesi sağlayan özel bir koruma ızgarasına sahiptir. Temizlenmekte olan nesne ile nozul aralığı değiştirilerek basınç optimum düzeyde ayarlanabilir. Bu, hem taş ve beton gibi sert yüzeylerin hem de ahşap gibi daha hassas yüzeylerin temizlenebileceği anlamına gelir. Hoverkraft etkisi sayesinde, T-Racer, bilhassa kolay bir şekilde manevra yapabilir. Ayrıca, garaj kapıları gibi dikey yüzeyler bile, pratik tutamak sayesinde çabucak temizlenebilir. T-Racer Yüzey Temizleyici T 450, Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri, sınıf K 4 ila K 7 için uygundur.