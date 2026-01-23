Çok yönlü ve toksik olmayan Universal Leke Çıkarıcı RM 769. Solvent bazlı leke çıkarıcı, tüm tekstil zemin kaplamaları ve döşemelerde nokta temizliğinin yanı sıra kapılar, masalar ve diğer demirbaşlar gibi solvente dayanıklı sert yüzeylerde orta ve derin temizlik için uygundur. Güçlü ve ultra hızlı etkili leke çıkarıcı yağ, katran, ayakkabı cilası, tutkal veya mürekkep gibi inatçı, suda çözünmeyen lekeleri güvenilir bir şekilde çıkarır ve çok iyi temizlik sonuçları ve yüksek kullanıcı güvenliği ile etkileyicidir.