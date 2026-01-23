Lastik ve Aşınma İzi Giderici RM 776, NTA içermez, 10l
Lastik aşınma izlerinin ve forklift kamyonların neden olduğu izlerin giderilmesi için yüksek aktif özel temizleyici. Polimer ve vaks kaplamaların yanı sıra inatçı yağları ve is lekelerini de rahatlıkla çıkarır. Yapışkan bant kalıntıları etkili bir şekilde giderilir.
Yüksek alkali FloorPro Lastik ve Aşınma İzleri Sökücü RM 776, endüstriyel zeminlerin, akıcı ve çimento şapların ve epoksi reçine ile kaplanmış yüzeylerin nokta temizliği ve derinlemesine temizliği için özel olarak tasarlanmıştır. Ayırıcı dostu özel temizleyici, iki aşamalı yöntem kullanılarak uygulanır - kirli su temiz bir temas süresinden sonra bir yıkayıcı kurutucu ile çıkarılmadan önce bir sprey ünitesi ile uygulanır. Son derece etkili deterjan, kauçuk aşınma izlerini ve forkliftlerden kaynaklanan izlerin yanı sıra yapışkan bant kalıntılarını ve ağır yağ ve kurum kirliliğini tamamen giderir. FloorPro Lastik ve Aşınma İzleri Sökücü RM 776 kullanan metal ve boya işleme şirketleri de silikon içermeyen formülasyonundan faydalanmaktadır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|10
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|1
|pH
|13
|Ağırlık (kg)
|10,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|240 x 200 x 305
Ürün
- Lastik ve aşınma izlerini gidermek için güçlü özel temizleyici
- Forkliftlerin bıraktığı kauçuk aşınma izlerini ve diğer izleri giderir
- En inatçı yağ, gres, katran, is ve duman reçinesi kirliliğini bile çözer
- Balmumu ve polimer kaplamaları çıkarır
- Yapışkan bant kalıntılarını etkili bir şekilde temizler
- Şantiyelerde son temizlik için de kullanılabilir
- NTA içermez
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H290 Metalleri aşındırabilir.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Uygulama alanları
- Zemin temizleme