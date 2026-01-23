Yüksek alkali FloorPro Lastik ve Aşınma İzleri Sökücü RM 776, endüstriyel zeminlerin, akıcı ve çimento şapların ve epoksi reçine ile kaplanmış yüzeylerin nokta temizliği ve derinlemesine temizliği için özel olarak tasarlanmıştır. Ayırıcı dostu özel temizleyici, iki aşamalı yöntem kullanılarak uygulanır - kirli su temiz bir temas süresinden sonra bir yıkayıcı kurutucu ile çıkarılmadan önce bir sprey ünitesi ile uygulanır. Son derece etkili deterjan, kauçuk aşınma izlerini ve forkliftlerden kaynaklanan izlerin yanı sıra yapışkan bant kalıntılarını ve ağır yağ ve kurum kirliliğini tamamen giderir. FloorPro Lastik ve Aşınma İzleri Sökücü RM 776 kullanan metal ve boya işleme şirketleri de silikon içermeyen formülasyonundan faydalanmaktadır.