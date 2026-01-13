BP 3 Garden Set Plus
Emiş ve bahçe hortumu seti sayesinde BP 3 Garden Set Plus anında kullanıma hazırdır. Dayanıklı ve güçlü bahçe pompası, tank / su depolarından sulama yapmak için idealdir.
Anında kullanıma hazırdır: "BP 3 Garden Set Plus" bahçe pompası seti, filtre ve çek valf (G1 "bağlantı dişi, 3/4" çapında) içeren 3,5 m'lik vakumlu spiral hortum ile ve 20 m Kärcher PrimoFlex hortumunu (1/2 "çapında) içeren bahçe hortumu seti, yağmur suyu kuyuları veya su depolarından bahçe sulaması yapılması için idealdir. Bahçe hortumu seti ayrıca bir nozul, rakorlar ve musluk bağlantısı içermektedir. Sağlam pompa hafiftir ve ergonomik taşıma sapı sayesinde taşıması kolaydır. Kärcher bahçe pompaları bakım gerektirmez, alet kullanılmadan monte edilebilmekte ve geniş ayak butonu sayesinde sırtınıza yük bindirmeden kolay bir şekilde açılıp kapatılabilmektedir. Yüksek kaliteli malzemeler uzun hizmet ömrünü garanti etmektedir. Kärcher ayrıca ilave bir beş yıl garanti daha sunmaktadır. Bahçeye veya eve su teminini daha konforlu hale getirmek için BP 3 Garden, elektronik basınç şalteri kullanılarak otomatik başlatma / durma işlevine sahip bir pompaya takılabilmektedir.
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve dayanıklıKärcher garantisi
Ayakları rahatça değiştirilebilirKolay açma - kapama
Kullanıma hazırKullanıma hazır spiral ve bahçe hortumu kiti içerir.
Optimal vakum gücü
- 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
- Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|800
|Azami su debisi (l/sa)
|< 3500
|Taşıma kafası (m)
|40
|Basınç (Bar)
|max. 4
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,5
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|8,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
- Bahçe sulama seti
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Ergonomik taşıma sapı
Videos
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.