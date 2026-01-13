Anında kullanıma hazırdır: "BP 3 Garden Set Plus" bahçe pompası seti, filtre ve çek valf (G1 "bağlantı dişi, 3/4" çapında) içeren 3,5 m'lik vakumlu spiral hortum ile ve 20 m Kärcher PrimoFlex hortumunu (1/2 "çapında) içeren bahçe hortumu seti, yağmur suyu kuyuları veya su depolarından bahçe sulaması yapılması için idealdir. Bahçe hortumu seti ayrıca bir nozul, rakorlar ve musluk bağlantısı içermektedir. Sağlam pompa hafiftir ve ergonomik taşıma sapı sayesinde taşıması kolaydır. Kärcher bahçe pompaları bakım gerektirmez, alet kullanılmadan monte edilebilmekte ve geniş ayak butonu sayesinde sırtınıza yük bindirmeden kolay bir şekilde açılıp kapatılabilmektedir. Yüksek kaliteli malzemeler uzun hizmet ömrünü garanti etmektedir. Kärcher ayrıca ilave bir beş yıl garanti daha sunmaktadır. Bahçeye veya eve su teminini daha konforlu hale getirmek için BP 3 Garden, elektronik basınç şalteri kullanılarak otomatik başlatma / durma işlevine sahip bir pompaya takılabilmektedir.