Döner fıskiye RS 120/2
Dairesel sulama başlığı RS 120/2, ayarlanabilir püskürtme açısı ile orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 113 m²
Dairesel sulama başlığı RS 120/2 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 113 m². Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm click sistemleri ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
Ayarlanabilir püskürtme açısı
- Gerektiği gibi sulama için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi
|16 l/min
|2 bar fıskiye
|≤ 8 m
|4 bar fıskiye
|≤ 12 m
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|200 x 248 x 110
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim