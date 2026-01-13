Döner fıskiye RS 120/2

Dairesel sulama başlığı RS 120/2 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 113 m². Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm click sistemleri ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!

Özellikler ve faydalar
Ayarlanabilir püskürtme açısı
  • Gerektiği gibi sulama için
Teknik özellikler

Teknik veriler

Su debisi 16 l/min
2 bar fıskiye ≤ 8 m
4 bar fıskiye ≤ 12 m
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 200 x 248 x 110
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Çim
