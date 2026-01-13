Döner fıskiye RS 130/3

Döner sulama başlığı RS 130/3 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 133 m². Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm click sistemleri ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!

Özellikler ve faydalar
Metal kollar
  • Sağlamlık ve dayanıklılık
Teknik özellikler

Teknik veriler

Su debisi 15,5 l/min
2 bar fıskiye ≤ 11 m
4 bar fıskiye ≤ 13 m
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 200 x 248 x 100
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Çim
Aksesuarlar