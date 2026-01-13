Döner fıskiye RS 130/3
Döner sulama başlığı RS 130/3 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 133 m²
Döner sulama başlığı RS 130/3 orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Kapsama alanı en fazla: 133 m². Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm click sistemleri ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
Metal kollar
- Sağlamlık ve dayanıklılık
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi
|15,5 l/min
|2 bar fıskiye
|≤ 11 m
|4 bar fıskiye
|≤ 13 m
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|200 x 248 x 100
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim