Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal olan, düz olmayan veya eğimli alanlarda kullanıma uygun, güçlü sivri uçlu yuvarlak darbeli fıskiye CS 90. Maksimum sulama alanı 64 m2'dir. Fıskiye bahçe hortumuna kolayca bağlanır ve mevcut tüm sulama sistemleriyle uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur!