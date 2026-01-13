Yuvarlak darbeli fıskiye CS 90
Küçük alanları ve bahçeleri sulamak için ideal olan, düz olmayan veya eğimli alanlarda kullanıma uygun, güçlü sivri uçlu yuvarlak darbeli fıskiye CS 90. Maksimum sulama alanı 64 m2'dir. Fıskiye bahçe hortumuna kolayca bağlanır ve mevcut tüm sulama sistemleriyle uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur!
Özellikler ve faydalar
Engebeli veya eğimli yer altı alanlar için sağlam sivri uç
- Sağlamlık garantili
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi
|24 l/min
|2 bar fıskiye
|9 m
|4 bar fıskiye
|9 m
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|58 x 105 x 243
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim