Güçlü sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir ve engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m² Dikdörtgen alanların sulanması için ilave adaptör. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!