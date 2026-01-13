Yuvarlak fıskiye CS 90 vario
Güçlü sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m²
Güçlü sivri uçlara sahip sulama başlığı CS 90 Vario küçük alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir ve engebeli veya eğimli alanlarda kullanıma uygundur. Maksimum kapsama alanı: 64 m² Dikdörtgen alanların sulanması için ilave adaptör. Sulama başlığı bir bahçe hortumuna bağlanır ve piyasadaki tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
Engebeli veya eğimli yer altı alanlar için sağlam sivri uç
- Sağlamlık garantili
İlave adaptör
- Dörtgen alanların sulanması için (CS 90 Vario)
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|2 bar fıskiye
|9 m
|4 bar fıskiye
|9 m
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|113 x 117 x 135
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Çim