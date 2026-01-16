Hortum sarıcı (Mini)
Balkonların, çatı teraslarının ve küçük bahçelerin sulanması için kompakt hortum kutusu. Kolay ve hızlı sarılma ve açılma. Evde yerden tasarruf sağlayarak depolamak için ideal.
Balkon için ilk iç mekan hortum tekerleği artık ağır sulama tenekelerine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Kompakt balkon hortum kutusu CR 3.110 Balkon; balkon, çatı terasları ve küçük bahçeler için ideal sulama çözümüdür. Güvenilir damlatmaz sistem ve pratik aksesuar deposu kolay sulamayı yeniden icat ediyor. İki dahili Aquastop kaplini saçılma olmadan hortumların ayrılmasını kolaylaştırıyor. Aksesuarların ve hortum uçlarının akıllı depolanma konsepti sayesinde halıda ve parkede su lekeleri artık geçmişte kaldı. Ayrıca CR 3.110 Balkon hortum kutusu, iç mekan geçmeleri için uyumlu musluk bağlantısı sayesinde iç mekan musluklarına da takılabiliyor. Bu arada: İç mekan hortum tekerleği K 2.200 Balkon ve diğer K 2 üniteleri için besleme hortumu olarak uygundur.
Özellikler ve faydalar
10 plus 2m yüksek kaliteli, ftalatsız hortum içerir
Sprey
Saçılma olmadan ayırma için Aqua Stop'lu 2 hortum konektörü
Düz duvar braketi
Dış ve iç mekan su muslukları için adaptörler
Kullanıma hazır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|10
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|145 x 285 x 330
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Scope of supply
- Aqua stoplu hortum bağlantısı: 2 Parça(lar)
- G3/4, G1/2, azaltıcı adaptör: 1 Parça(lar)
- Sprey: 1 Parça(lar)
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.