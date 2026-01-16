Balkon için ilk iç mekan hortum tekerleği artık ağır sulama tenekelerine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Kompakt balkon hortum kutusu CR 3.110 Balkon; balkon, çatı terasları ve küçük bahçeler için ideal sulama çözümüdür. Güvenilir damlatmaz sistem ve pratik aksesuar deposu kolay sulamayı yeniden icat ediyor. İki dahili Aquastop kaplini saçılma olmadan hortumların ayrılmasını kolaylaştırıyor. Aksesuarların ve hortum uçlarının akıllı depolanma konsepti sayesinde halıda ve parkede su lekeleri artık geçmişte kaldı. Ayrıca CR 3.110 Balkon hortum kutusu, iç mekan geçmeleri için uyumlu musluk bağlantısı sayesinde iç mekan musluklarına da takılabiliyor. Bu arada: İç mekan hortum tekerleği K 2.200 Balkon ve diğer K 2 üniteleri için besleme hortumu olarak uygundur.