Taşınabilir araba! Sprey boruları, sprey tabancaları vb. için aksesuar tutucusu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, kullanıma hazırdır. Araba her zaman el atında ve sulama alanında olacağı için hortumu tüm bahçe boyunca çekmeye gerek yoktur. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu da hortumun bahçe yataklarından, çalılardan ve mobilyalardan uzak kalmasını sağlar. Hortum taşıyıcının etrafında 3 ila 5 m menzil içinde sulama daha kısa hortum ile halledilir. Katlanabilir işlevi sayesinde HT 4.500 kolaylıkla depolanabilir ve yerden tasarruf sağlar. Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.