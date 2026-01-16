Hortum taşıyıcı HT 4.500
Aksesuar tutucusu ve saklama kancası ile taşınabilir hortum taşıyıcı. Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, hortumun dolaşmasını engellemek için açılı hortum konektörleri, serbest döner kol, yenilikçi katlama özelliği ile ve yer tasarruflu depolama. Tamamen monte edilmiş.
Taşınabilir araba! Sprey boruları, sprey tabancaları vb. için aksesuar tutucusu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, kullanıma hazırdır. Araba her zaman el atında ve sulama alanında olacağı için hortumu tüm bahçe boyunca çekmeye gerek yoktur. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu da hortumun bahçe yataklarından, çalılardan ve mobilyalardan uzak kalmasını sağlar. Hortum taşıyıcının etrafında 3 ila 5 m menzil içinde sulama daha kısa hortum ile halledilir. Katlanabilir işlevi sayesinde HT 4.500 kolaylıkla depolanabilir ve yerden tasarruf sağlar. Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.
Özellikler ve faydalar
2 x hortum bağlantı aparatı
Açılı hortum bağlantı aparatı
Kullanıma hazır
Sprey çubuğu veya sprey uçları için aksesuar tutucu
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
Geniş tekerlekler
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum
Katlanma işlevi
- Alandan tasarruf sağlayan depolama
Kaymaz ve ergonomik tutamak
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|440 x 485 x 857
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.