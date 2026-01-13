Monte edilmiş HT 3.400 hortum arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi bir katlama işlevi ile kolaylıkla katlanabilir ve alandan tasarruf sağlar. Ekipman detayları: yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, akıcı çalışan sarma kolu ve yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf. Tamamen monte edilmiş. Kapasite: 40 m 1/2"-hortum veya 30 m 5/8"-hortum veya 20 m 3/4"-hortum. Mükemmel bahçe için ihtiyacınız olan her şey.