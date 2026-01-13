HT 3.400 hortum taşıyıcı
Yüksekliği ayarlanabilir, açılı bağlantı adaptörü, akıcı çalışan sarma kolu ve yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf eden hortum arabası. Tamamen monte edilmiş.
Monte edilmiş HT 3.400 hortum arabası seti orta ila geniş alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Yenilikçi bir katlama işlevi ile kolaylıkla katlanabilir ve alandan tasarruf sağlar. Ekipman detayları: yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, akıcı çalışan sarma kolu ve yenilikçi katlanma işlevi ile yerden tasarruf. Tamamen monte edilmiş. Kapasite: 40 m 1/2"-hortum veya 30 m 5/8"-hortum veya 20 m 3/4"-hortum. Mükemmel bahçe için ihtiyacınız olan her şey.
Özellikler ve faydalar
Kullanıma hazır
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
Geniş tekerlekler
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Kapasite: 40 m 1/2" hortum veya 30 m 5/8" hortum veya 20 m 3/4" hortum
Katlanma işlevi
- Alandan tasarruf sağlayan depolama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 450 x 700
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.