Tek elle kullanılabilen püskürtme başlığı özelliği, su akışının sadece bir parmakla ayarlanmasına imkan vermektedir. Aşağıdaki iki püskürtme modu ayrıca ihtiyaca göre bahçe hortumunda sürekli olarak ayarlanabilir: noktasal ve konik fışkırma. Bu, çiçek ve bitki yataklarının kolayca sulanmasını ve teraslar veya bahçe mobilyalarının kaba kirlerden kolayca arınmasını sağlar. Bu, püskürtme başlığını hem sulama ve hem de temizleme görevlerini mükemmel şekilde yerine getirir. Kullanılmadığı zaman, kontrol vanası kullanılarak su akış kesilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler