Düzenleyici Nozül
İsteğe göre kolayca sulama. Tek elle kullanılabilen ve su akışını ayarlayabilen püskürtme başlığına ilaveten ayarlanabilir 2 püskürtme modu.
Tek elle kullanılabilen püskürtme başlığı özelliği, su akışının sadece bir parmakla ayarlanmasına imkan vermektedir. Aşağıdaki iki püskürtme modu ayrıca ihtiyaca göre bahçe hortumunda sürekli olarak ayarlanabilir: noktasal ve konik fışkırma. Bu, çiçek ve bitki yataklarının kolayca sulanmasını ve teraslar veya bahçe mobilyalarının kaba kirlerden kolayca arınmasını sağlar. Bu, püskürtme başlığını hem sulama ve hem de temizleme görevlerini mükemmel şekilde yerine getirir. Kullanılmadığı zaman, kontrol vanası kullanılarak su akış kesilebilir. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Ergonomik kontrol vanası
- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|210 x 42 x 79
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için