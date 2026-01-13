Ergonomik Kärcher Plus sprey borusu mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım için. Plus sprey borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Askı sepetleri için de idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu olan Kärcher plus sprey borusu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanması için idealdir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları ve üfleme boruları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Özellikler: Değişken püskürtme başlığı açısı (180°), Kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), açık kanca üzerinde kolay saklama, dayanıklı malzemeler ve 6 püskürtme düzeni.