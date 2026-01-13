Plus sprey borusu
En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı Püskürtme borusu. Esnek püskürtme başlığı (180°) ve 6 püskürtme düzeni ile. Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Çiçeklerin ve bitli yataklarının ve saksılarının sulanmasından sepetlerin asılmasına kadar, her türlü bahçe sulama uygulamaları için.
Ergonomik Kärcher Plus sprey borusu mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım için. Plus sprey borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Askı sepetleri için de idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu olan Kärcher plus sprey borusu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanması için idealdir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları ve üfleme boruları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Özellikler: Değişken püskürtme başlığı açısı (180°), Kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), açık kanca üzerinde kolay saklama, dayanıklı malzemeler ve 6 püskürtme düzeni.
Özellikler ve faydalar
6 püskürtme düzeniEsnek ve çok amaçlı kullanım
Açma/Kapama fonksiyonu ile kullanışlı tek parmakla debi kontrolüKolay ve kullanışlı taşıma için
Hareketli püskürtme başlığı (180°)
Açık kanca üzerinde kullanışlı saklama
- Kolaylıkla saklanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|850 x 150 x 66
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.