Sprey borusu
En üst kalitede çok sayıda özellik ile sağlam, ergonomik ve dayanıklı sprey borusu. 6 püskürtme düzeyi ile küçük/orta ölçekli alanların sulanması ve çok sayıda sulama işlemi için uygundur.
Ergonomik Kärcher Sprey başlığı mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım için borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu Kärcher püskürtme borusunu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanması için mükemmel yapar. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları ve üfleme boruları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Özellikler: Kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), dayanıklı malzemeler ve 6 püskürtme düzeni.
Özellikler ve faydalar
6 püskürtme düzeni
- Esnek ve çok amaçlı kullanım
Açma/Kapama fonksiyonu ile kullanışlı tek parmakla debi kontrolü
- Tek elle kullanıma olanak tanır
Kaymaz ve ergonomik tutamak
- Kolay ve kullanışlı taşıma için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|850 x 150 x 66
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.