Ergonomik Kärcher Sprey başlığı mükemmel detayları kullanışlılık ile birleştirir. Bahçede çok yönlü kullanım için borusu, küçük ve orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Seçkinlik, birinci sınıf özellikler ve mükemmel ergonomik tasarımın eşsiz kombinasyonu Kärcher püskürtme borusunu, büyük bahçelerin ve alanların yorulmadan sulanması için mükemmel yapar. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları ve üfleme boruları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur. Özellikler: Kullanışlı tek elle kontrol (Açma/Kapama fonksiyonu dahil), dayanıklı malzemeler ve 6 püskürtme düzeni.