Püskürtme tabancası, özellikle bahçe sulama işlerini kolaylaştırır. Takılabilir ve kilitlenebilir tetiği, sürekli basınca gerek kalmadan bahçe sulama başlığından sürekli olarak su akışı sağlar. Tek elle kullanılabilen kontrol vanası sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Püskürtme tabancası 2 püskürtme modeli sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar gereksinimlere göre sürekli olarak ayarlanabilir. Çiçekler ve bitki yatakları kolayca sulanabilir ve teras ve bahçe bitkileri kaba kirlerden arındırılabilir. Bu özellik, püskürtme tabancalarını hem sulama ve hem de temizleme görevleri için mükemmel yapar. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler