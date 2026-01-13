Sprey Tabanca
İdeal giriş seviyesi püskürtme tabancası. Bahçe sularken kolaylık sağlayan kilitlenebilir tetik. Bahçe hortumuna hızlı ve kolay bağlanma
Püskürtme tabancası, özellikle bahçe sulama işlerini kolaylaştırır. Takılabilir ve kilitlenebilir tetiği, sürekli basınca gerek kalmadan bahçe sulama başlığından sürekli olarak su akışı sağlar. Tek elle kullanılabilen kontrol vanası sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Püskürtme tabancası 2 püskürtme modeli sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar gereksinimlere göre sürekli olarak ayarlanabilir. Çiçekler ve bitki yatakları kolayca sulanabilir ve teras ve bahçe bitkileri kaba kirlerden arındırılabilir. Bu özellik, püskürtme tabancalarını hem sulama ve hem de temizleme görevleri için mükemmel yapar. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Ergonomik kontrol vanası
- Tek elle debi ayarı
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|203 x 42 x 105
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için