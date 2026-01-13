Sprey Tabanca Plus
Konforlu sulama: püskürtme tabancası, dönebilen kolu sayesinde bağımsız olarak çalıştırılabilir. Küçük çaplı sulama işleri için idealdir.
Bu kolaylıklar sadece Kärcher tarafından sunulmaktadır: Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Bu tutacak ayrıca, ilave koruma sunan yumuşak plastikten oluşmaktadır. Tek elle kullanılabilen kontrol valfi sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Püskürtme tabancası 2 püskürtme modu sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar, ihtiyaçlara göre ayarlanabilirler. Örneğin, çiçek ve bitki saksılarının sulanması veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirlerin temizlenmesi gibi. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler
Özellikler ve faydalar
Dönebilen, tutacak
- Tetikleyici kolu ileri veya geri konumlandırılarak kişiselleştirilebilen kullanım
Ergonomik kontrol vanası
- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Yumuşak plastik bileşenler
- Kayma direnci, daha fazla konfor ve hasar koruması için
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|antrasit
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|210 x 42 x 105
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Dönebilen, tutacak
- Tutamak üzerindeki kilit
- Su oranı düzenleyebilme
- Kendini boşaltma fonksiyonu
- Yumuşak plastik bileşenler
Videos
Uygulama alanları
- Bitki sulama
- Çiçek tarhları, sebze yamaları
- Hafif kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için