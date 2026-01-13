Bu kolaylıklar sadece Kärcher tarafından sunulmaktadır: Tetiğin yerleşmesine uygun olan dönebilen tutacak öne ve arkaya çevrilebilir, ele rahatça oturur ve bireysel kullanımlarda rahatlık sağlar. Bu tutacak ayrıca, ilave koruma sunan yumuşak plastikten oluşmaktadır. Tek elle kullanılabilen kontrol valfi sayesinde su akışı ihtiyaca göre adapte edilebilir. Püskürtme tabancası 2 püskürtme modu sunmaktadır: noktalı püskürtme ve konik püskürtme. Bunlar, ihtiyaçlara göre ayarlanabilirler. Örneğin, çiçek ve bitki saksılarının sulanması veya terasta ve bahçe mobilyalarında yer alan kaba kirlerin temizlenmesi gibi. Sonuç olarak: Kärcher’e ait başlıklar bütün bağlantı sistemleriyle uyumlu olup herhangi bir probleme neden olmaksızın bahçe hortumunuza bağlanabilirler