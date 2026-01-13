Sprey Tabanca WBS 3
Döner jetli yenilikçi Kärcher WBS 3 püskürtme tabancası bahçedeki hafif kirli saksı ve mobilyaları hızla temizler.
WBS 3 püskürtme tabancası, her bahçe hortumu için idealdir. WBS 3'ü konektöre bağlamanız yeterlidir sonrasında kullanmaya hazırsınız! Yenilikçi rotasyon jeti, kiri hızla temizler ve geniş alanların temizliğini zahmetsiz hale getirir. Klasik bahçe püskürtücülerine kıyasla yüzde 50'ye varan zaman tasarrufu sağlar. Temizleme görevi yüksek kaliteli metal nozul ile optimize edilen nokta jet sistemi ile de hassas bir şekilde tamamlanabilir. Cihaz, bahçedeki tüm hafif kirli nesneler için hızlı ve çeşitli kullanım sunar. Rotasyon jet fonksiyonu için gerekli olan motora güç sağlayan iki adet AA 1,5 V pil teslimat kapsamına dahildir.
Özellikler ve faydalar
Tak ve kullanKurulum süresi yok, ek aksesuar gerekmez. Mevcut tüm kanca ve halka sistemleriyle uyumludur.
Yenilikçi rotasyon jetiDönen jet, klasik bahçe püskürtücülere kıyasla temizleme süresini %50'ye kadar azaltır. Teslimat kapsamına dahil AA pillerle dönen jet için bir saate kadar çalışma süresi.
Hassas nokta jetiYüksek kaliteli metal başlık, hassas temizlik sağlar.
Ergonomik şekilli
- Her durumda ideal kullanım.
Kolay kullanım
- 2 kademeli anahtar sayesinde nokta jet ve döner jet arasında basit geçiş.
- Tek elle kontrol sayesinde daha fazla hareket özgürlüğü.
Kendi kendine boşaltma
- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma
Sulama seçeneği
- Nokta jet, basit sulama görevleri için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Azami su debisi (l/sa)
|583
|Maks. hız (rpm)
|1100
|Akü çalışma süresi (sa)
|approx. 1
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|0,3
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Gönderim kapsamına dahil piller
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
- Kendini boşaltma fonksiyonu
- Güçlü jet
- Rotasyon jeti
- Click bağlantı sistemi
- 2 kademeli anahtar
- Gereken piller
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Çöp kutuları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çiçekler
- Bahçe sulama