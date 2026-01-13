WBS 3 püskürtme tabancası, her bahçe hortumu için idealdir. WBS 3'ü konektöre bağlamanız yeterlidir sonrasında kullanmaya hazırsınız! Yenilikçi rotasyon jeti, kiri hızla temizler ve geniş alanların temizliğini zahmetsiz hale getirir. Klasik bahçe püskürtücülerine kıyasla yüzde 50'ye varan zaman tasarrufu sağlar. Temizleme görevi yüksek kaliteli metal nozul ile optimize edilen nokta jet sistemi ile de hassas bir şekilde tamamlanabilir. Cihaz, bahçedeki tüm hafif kirli nesneler için hızlı ve çeşitli kullanım sunar. Rotasyon jet fonksiyonu için gerekli olan motora güç sağlayan iki adet AA 1,5 V pil teslimat kapsamına dahildir.