HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk

Dik konumlu ergonomik tasarımı ile kolay hareket kabiliyetine sahip, giriş sınıfı sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesidir.

HDS 5/15 U sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesinin ayırt edici temel özelliği benzerlerinin aksine dik konumlu olmasıdır. Hafif ve kompakt boyutları taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Geniş çaplı tekerlekleri, ergonomik taşıma kolu hareket ve manevra kabiliyetini arttırır. Üç pistonlu eksenel pompası paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kafasına sahiptir. Tabanca tetiği bırakıldığında pompa otomatik olarak kapanır. Bu özellik sayesinde makine parçalarına aşırı yüklenme olmaz ve servis ömrü uzar. Monofaze, hava soğutmalı, çift kutuplu motora sahiptir.

Özellikler ve faydalar
Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk: Yenilikçi dik tasarım
Merdivenlerden kolay taşıma Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk: İnce gözenekli su filtresi
Yüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur Dışarıdan çıkarmak kolaydır
Basınçlı yıkayıcı HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk: Kompakt tasarım
Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı Yatay konumda yağ ve su akıtmaz Küçük servis araçları için ideal
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
  • EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
  • EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Su debisi (l/sa) 450
Çalışma basıncı (Bar/MPa) 150 / 15
Sıcaklık (°C) max. 80
Motor gücü (kW) (kW) 2,7
Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa) 2,4
Yakıt tankı (l) 6,5
Renk antrasit
Aksesuarlı ağırlık (kg) 78
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 86,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
  • Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
  • Püskürtme ucu: 840 mm

Ekipman

  • Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
  • Araç temizleme
  • Ekipman ve makine temizliği
  • Atölye temizliği
  • Dış alan temizliği
  • Servis atölye temizliği
  • Cephe temizliği
  • Yüzme havuzu temizliği
  • Spor tesislerinin temizliği
  • Üretim tesislerinin temizlik
  • Temizlik üretim sistemleri
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri