HDS 5/15 U Sıcak - Soğuk
Dik konumlu ergonomik tasarımı ile kolay hareket kabiliyetine sahip, giriş sınıfı sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesidir.
HDS 5/15 U sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesinin ayırt edici temel özelliği benzerlerinin aksine dik konumlu olmasıdır. Hafif ve kompakt boyutları taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Geniş çaplı tekerlekleri, ergonomik taşıma kolu hareket ve manevra kabiliyetini arttırır. Üç pistonlu eksenel pompası paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kafasına sahiptir. Tabanca tetiği bırakıldığında pompa otomatik olarak kapanır. Bu özellik sayesinde makine parçalarına aşırı yüklenme olmaz ve servis ömrü uzar. Monofaze, hava soğutmalı, çift kutuplu motora sahiptir.
Özellikler ve faydalar
Yenilikçi dik tasarımMerdivenlerden kolay taşıma Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
İnce gözenekli su filtresiYüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur Dışarıdan çıkarmak kolaydır
Kompakt tasarımDepolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı Yatay konumda yağ ve su akıtmaz Küçük servis araçları için ideal
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|450
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|150 / 15
|Sıcaklık (°C)
|max. 80
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,7
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|2,4
|Yakıt tankı (l)
|6,5
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|78
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|86,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Püskürtme ucu: 840 mm
Ekipman
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Araç temizleme
- Ekipman ve makine temizliği
- Atölye temizliği
- Dış alan temizliği
- Servis atölye temizliği
- Cephe temizliği
- Yüzme havuzu temizliği
- Spor tesislerinin temizliği
- Üretim tesislerinin temizlik
- Temizlik üretim sistemleri