HDS 5/15 U sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesinin ayırt edici temel özelliği benzerlerinin aksine dik konumlu olmasıdır. Hafif ve kompakt boyutları taşıma ve saklama kolaylığı sağlar. Geniş çaplı tekerlekleri, ergonomik taşıma kolu hareket ve manevra kabiliyetini arttırır. Üç pistonlu eksenel pompası paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kafasına sahiptir. Tabanca tetiği bırakıldığında pompa otomatik olarak kapanır. Bu özellik sayesinde makine parçalarına aşırı yüklenme olmaz ve servis ömrü uzar. Monofaze, hava soğutmalı, çift kutuplu motora sahiptir.