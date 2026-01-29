HDS 5/15 UX
Hortum makarası ve 15 m hortumlu HDS 5/15 UX sıcak su yüksek basınçlı temizleyici. Olağanüstü güce sahip, çok kompakt, ergonomik olarak sofistike dik tasarım.
HDS 5/15 UX: Sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı temizleyiciler sınıfının giriş seviyesi modeli, sofistike ve yenilikçi dikey tasarımıyla etkileyicidir. Bu yatay makine tasarımı, ağırlığın azalmasını ve son derece kompakt boyutları beraberinde getirir. Bu da makinenin station wagon tipi araçlarda kolayca taşınmasını sağlar ve – büyük tekerlekleri ve itme kolu sayesinde – engebeli yüzeylerde yüksek hareket kabiliyeti sunar. Patentli nozül teknolojisi, turbo üfleyici, artırılmış pompa verimliliği ve güçlü kir sökücü başlığın kombinasyonu sayesinde son derece verimli bir temizlik performansı garanti edilir. Yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetini kullanarak operatörün tutma gücünü sıfıra indiren EASY!Force yüksek basınç tabancası ve geleneksel vida bağlantılarına göre kurulum ve söküm süresini beş kat hızlandıran EASY!Lock hızlı bağlantı aparatı ile makinenin kullanımı son derece pratiktir. Kolay kullanım, hortum ve püskürtme lansı için depolama alanları ve 15 metrelik basınç hortumuna sahip yerleşik hortum makarası, makinenin kapsamlı donanımını tamamlar.
Özellikler ve faydalar
Entegre hortum makarasıEmniyetli yüksek basınç hortumu muhafazası Ergonomik uygulama kolaylığı Hızlı kurulum kolaylığı
Yenilikçi dik tasarımMerdivenlerden kolay taşıma Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
İnce gözenekli su filtresiYüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur Dışarıdan çıkarmak kolaydır
Kompakt tasarım
- Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı
- Yatay konumda yağ ve su akıtmaz
- Küçük servis araçları için ideal
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|450
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|150 / 15
|Sıcaklık (°C)
|max. 80
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,7
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|2,4
|Yakıt tankı (l)
|6,5
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|80,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|89,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 15 m
- Püskürtme ucu: 840 mm
Ekipman
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Araç temizleme
- Ekipman ve makine temizliği
- Atölye temizliği
- Dış alan temizliği
- Servis atölye temizliği
- Cephe temizliği
- Yüzme havuzu temizliği
- Spor tesislerinin temizliği
- Üretim tesislerinin temizlik
- Temizlik üretim sistemleri