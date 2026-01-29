HDS 5/15 UX: Sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı temizleyiciler sınıfının giriş seviyesi modeli, sofistike ve yenilikçi dikey tasarımıyla etkileyicidir. Bu yatay makine tasarımı, ağırlığın azalmasını ve son derece kompakt boyutları beraberinde getirir. Bu da makinenin station wagon tipi araçlarda kolayca taşınmasını sağlar ve – büyük tekerlekleri ve itme kolu sayesinde – engebeli yüzeylerde yüksek hareket kabiliyeti sunar. Patentli nozül teknolojisi, turbo üfleyici, artırılmış pompa verimliliği ve güçlü kir sökücü başlığın kombinasyonu sayesinde son derece verimli bir temizlik performansı garanti edilir. Yüksek basınçlı jetin geri tepme kuvvetini kullanarak operatörün tutma gücünü sıfıra indiren EASY!Force yüksek basınç tabancası ve geleneksel vida bağlantılarına göre kurulum ve söküm süresini beş kat hızlandıran EASY!Lock hızlı bağlantı aparatı ile makinenin kullanımı son derece pratiktir. Kolay kullanım, hortum ve püskürtme lansı için depolama alanları ve 15 metrelik basınç hortumuna sahip yerleşik hortum makarası, makinenin kapsamlı donanımını tamamlar.