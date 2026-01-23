Yenilikçi HDS E 8/16-4M elektrik ısıtmalı sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesi mükemmel enerji verimliliği ve özellikle yüksek çalışma sıcaklığında kullanım için tasarlanmıştır. Yenilikçi, özel bir köpükten yapılan brülör teknolojisi sayesinde bekleme modundaki kadar yakıt tüketir. Bu da %40 enerji tasarrufu sağlar. 60°C'de su ve elektrik kaynağının korunması için geliştirilen eco!efficiency özelliği devreye sokulabilir. Özellikle yüksek sıcaklık gereken yerlerde maksimum sıcaklık olan 85°C'lık ısı 80°C servo kontrol sistemi ile sabit tutulabilir. Hızlı ısıtma borusu sayesinde çok daha kısa süreli ön ısınma gerektirir. Egzoz gazı istenmeyen yada yasak olan yerlerde (Hastaneler, gıda işletme tesisleri, büyük mutfaklar, endüstriyel tesislerde) kullanılabilir.