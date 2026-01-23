HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Egzoz gazlarının istenmediği yerlerde elektrikle çalışan HDS-E 8/16-4M tam size göre. Eşsiz eco!efficiency modu sayesinde oldukça verimli ve çevre dostudur.
Yenilikçi HDS E 8/16-4M elektrik ısıtmalı sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinesi mükemmel enerji verimliliği ve özellikle yüksek çalışma sıcaklığında kullanım için tasarlanmıştır. Yenilikçi, özel bir köpükten yapılan brülör teknolojisi sayesinde bekleme modundaki kadar yakıt tüketir. Bu da %40 enerji tasarrufu sağlar. 60°C'de su ve elektrik kaynağının korunması için geliştirilen eco!efficiency özelliği devreye sokulabilir. Özellikle yüksek sıcaklık gereken yerlerde maksimum sıcaklık olan 85°C'lık ısı 80°C servo kontrol sistemi ile sabit tutulabilir. Hızlı ısıtma borusu sayesinde çok daha kısa süreli ön ısınma gerektirir. Egzoz gazı istenmeyen yada yasak olan yerlerde (Hastaneler, gıda işletme tesisleri, büyük mutfaklar, endüstriyel tesislerde) kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
Enerji verimliliği
- Bekleme modunda %40 enerji tasarrufu sağlar.
- Eşsiz eco!efficiency modu
Yüksek sıcaklıkta temizlik imkanı
- Geniş sıcak su tankı (maks. 85°C)
- Tam yük altında sürekli çalışmada 45°C'ye kadar veya Servo Kontrol ile 70°C'ye kadar.
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
- EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
- Aksesuarlara yüksek sıcaklıkta su akışı sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|300 - 760
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Motor gücü (kW) (kW)
|29,5
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Isı çıkışı (kW)
|24
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|122,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|133,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 6, 250 bar
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Emisyonsuz için elektrikli ısıtma
- İkaz lambalı kumanda panosu
- Basınç şalteri kontrolü
- 2 deterjan tankı
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Uygulama alanları
- Kapalı alanlarda egzozsuz çalışma için elektrikle ısıtılan sıcak su yüksek basınçlı temizleyici