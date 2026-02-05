HDS 10/21-4 M orta sınıftaki en güçlü sıcak su yüksek basınçlı temizleyicilerden biridir ve aynı zamanda gelişmiş ergonomisi ve yüksek düzeyde kullanıcı dostu olmasıyla da etkileyicidir.Düşük devirli, 4 kutuplu ve su soğutmalı elektrik motoru, seramik pistonlu sağlam 3 pistonlu eksenel pompası ve ekonomik eco!efficiency modu aynı anda maksimum performans ve güvenilir, ekonomik çalışmayı garanti eder.Enerji tasarrufu sağlayan EASY!Force Advanced HP tetik tabancası, servo kontrol ve 1050 mm uzunluğunda, patentli nozül teknolojisine sahip püskürtme lansı ile birlikte, EASY!Lock hızlı bağlantı aparatlar da standart olarak dahil edilmiştir. Bu özellikler, yorulmadan ve zaman tasarrufu sağlayarak çalışma imkanı sunar. Ayrıca, optimize edilmiş brülör mühendisliği, 2 deterjan tankı, pratik mobilite konsepti, geniş güvenlik teknolojisi, sadece bir anahtar ile basit kullanım veya akıllıca aksesuar depolama seçenekleri gibi birçok başka ekipman ve performans detayı da dikkat çekicidir.