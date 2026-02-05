HDS 10/21-4 M
4 kutuplu, su soğutmalı elektrik motoru, ekonomik eco!efficiency modu ve 2 deterjan tankı ile kullanıcı dostu, güçlü sıcak su yüksek basınçlı yıkama makinesi.
HDS 10/21-4 M orta sınıftaki en güçlü sıcak su yüksek basınçlı temizleyicilerden biridir ve aynı zamanda gelişmiş ergonomisi ve yüksek düzeyde kullanıcı dostu olmasıyla da etkileyicidir.Düşük devirli, 4 kutuplu ve su soğutmalı elektrik motoru, seramik pistonlu sağlam 3 pistonlu eksenel pompası ve ekonomik eco!efficiency modu aynı anda maksimum performans ve güvenilir, ekonomik çalışmayı garanti eder.Enerji tasarrufu sağlayan EASY!Force Advanced HP tetik tabancası, servo kontrol ve 1050 mm uzunluğunda, patentli nozül teknolojisine sahip püskürtme lansı ile birlikte, EASY!Lock hızlı bağlantı aparatlar da standart olarak dahil edilmiştir. Bu özellikler, yorulmadan ve zaman tasarrufu sağlayarak çalışma imkanı sunar. Ayrıca, optimize edilmiş brülör mühendisliği, 2 deterjan tankı, pratik mobilite konsepti, geniş güvenlik teknolojisi, sadece bir anahtar ile basit kullanım veya akıllıca aksesuar depolama seçenekleri gibi birçok başka ekipman ve performans detayı da dikkat çekicidir.
Özellikler ve faydalar
Yüksek verimlilikeco!efficiency modunda makine en ekonomik çalışma sıcaklığı olan 60° seviyesinde çalışır. Brülör döngüleri tam yük operasyonla karşılaştırıldığında yakıt tüketimini %20 oranında azaltmak üzere optimize edilmiştir.
EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesiHerhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet. Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir. Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak.
Maksimum verimlilikSon derece verimli, denenmiş ve onaylanmış "Made in Germany" brülör teknolojisi. Üç pistonlu eksenel pompa ve 4-kutuplu elektrik motoru. Yüksek performans ve uzun kullanım ömrü için su soğutmalı motor.
Çalışma güvenliği
- Kolay erişilebilir su filtresi, pompayı sudaki kir parçacıklarına karşı korur.
- Emniyet valfleri, su ve yakıt koruması, makinenin kullanılabilirliğini garanti eder.
- Yumuşak Sönümleme Sistemi (SDS) yüksek basınç sistemi üzerindeki titreşimi ve basıncı azaltır.
Makineye entegre edilmiş aksesuarlar için çoklu saklama alanları
- Tüm aksesuarlar için entegre depolama alanı. Vakum hortumu ve güç kablosu için 2 kanca içerir.
- Aksesuarlar ve temizlik aksesuarları için geniş depolama bölümü
Deterjan doz ayarlaması
- 1. ve 2. deterjan boruları arasında kolay değişim imkanı
- Deterjan dozajlama ünitesi
Mobil konsept
- Geniş ve ön döner tekerlekler
- Eklentilerin yorulmadan değiştirilmesi için tümleşik eğme yardımı.
- Kolay taşıma ve manevra kabiliyeti için itme kulpları.
Kullanımı kolay kontrol düğmeleri
- Tüm ünite fonksiyonları için tek bir anahtar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 1000
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Motor gücü (kW) (kW)
|8
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|7,3
|Eco!verimlilik modunda ısıtma yağı tüketimi (kg/sa)
|5,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Yakıt tankı (l)
|25
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|160,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|170,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Uzun ömürlü
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 400 bar
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Basınç nozülü
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Deterjan tankı: 20 + 10 l tank
- Kablo dolanma önleyici
- Deterjan tankı, kireç önleyici ve yakıt tanklarına kolay ulaşım
- İkaz lambalı kumanda panosu
- Basınç şalteri kontrolü
- Kutup değiştirmeli fiş (trifaze)
- 2 deterjan tankı
- Susuz çalışma koruması
Videos
Uygulama alanları
- Araç temizleme
- Ekipman ve makine temizliği
- Atölye temizliği
- Dış alan temizliği
- Servis atölye temizliği
- Cephe temizliği
- Yüzme havuzu temizliği
- Spor tesislerinin temizliği
- Üretim tesislerinin temizlik
- Temizlik üretim sistemleri