HDS 1000 BE.
Sahra tipi ve ısıtıcılı yüksek basınçlı sıcak su makinesi elektrik bağlantısının bulunmadığı yerlerde temizlik yapabilmenizi sağlar
Süper güçlü, elektrik gerektirmeyen, benzin ile çalışan 4 zamanlı sıcak/soğuk yüksek basınçlı yıkama makinesi. Uygulamalardaki gelecek darbeye karşı tüm bileşenler sağlam çelik boru profil çerçeve içine oturtulmuştur. Standart elektrikli starter çalıştırma kolaylığı sağlar. Pirinç silindir kafası, özel paslanmaz çelik valfler, nikel-krom kaplanmış paslanmaz çelik pistonlar gibi yüksek kalitede malzemelerin kullanımı makinenin uzun ömürlü olmasını sağlar. Yüksek başarımlı, dik konumlu ve patlama tehlikesi olmadan sürekli ateşlemeli brülör 30°C ve 98°C arasında ayarlanabilir. Düşük yağ seviyesi koruması, emniyet valfleri, su yetersizliği koruması ve brülör yakıt seviyesi koruması gibi güvenlik özellikleri zor çalışma şartlarında makinenin korunmasına yardımcı olurlar. Şamandıralı tank ve bununla bütünleşik kireç önleyici, makinenin su şebekesinden güvenli bir şekilde ayrılmasını ve su ile temas eden parçaların kireçlenmeden korunmasını sağlar. Servopres özelliği basınç ve debinin doğrudan tabancasından ayarlanmasına imkân tanır. Makine ile bütünleşik 30 litre hacmindeki brülör yakıt tankı kolayca doldurulabilir ve kesintisiz uzun süreli bir çalışma sağlar.
Özellikler ve faydalar
Optimum kullanım kolaylığıSu azalması ve aşırı ısınma durumunda otomatik kapama Kolay kullanım için tasarlanan ergonomik tetik
Maksimum performansDikey ısıtma bobinli, yüksek verimli ısıtıcı İnatçı kirleri yok etmek için ideadir İki entegre dizel ve benzin deposu uzun çalışma süreleri sağlar.
GüçlüEgzoz emisyon standardı EU STAGE V gerekliliklerini karşılar. Zahmetsiz marş çalıştırma
Kullanıcı dostu uygulamalar
- Devir otomatik olarak bekleme modunda azalır. Bu motoru korur ve enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam çelik boru şasisi sayesinde vinçle yükleme mümkündür.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi (l/sa)
|450 - 900
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|5,6
|Yakıt tankı (l)
|34
|Yakıtlar
|Akaryakıt / Dizel
|Yakıt Tipi
|Akaryakıt
|Motor üreticisi
|Honda
|Motor tipi
|GX 390
|Aynı anda kullanıcı sayısı
|1
|Kolay hareket ettirebilme
|Sabit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|175,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|181,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Basınç nozülü
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 15 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Üstün kalite
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Şase
- Elektrikli starter
- Vinç ile taşımak için sağlam çelik profil borudan çerçeve