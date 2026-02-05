Süper güçlü, elektrik gerektirmeyen, benzin ile çalışan 4 zamanlı sıcak/soğuk yüksek basınçlı yıkama makinesi. Uygulamalardaki gelecek darbeye karşı tüm bileşenler sağlam çelik boru profil çerçeve içine oturtulmuştur. Standart elektrikli starter çalıştırma kolaylığı sağlar. Pirinç silindir kafası, özel paslanmaz çelik valfler, nikel-krom kaplanmış paslanmaz çelik pistonlar gibi yüksek kalitede malzemelerin kullanımı makinenin uzun ömürlü olmasını sağlar. Yüksek başarımlı, dik konumlu ve patlama tehlikesi olmadan sürekli ateşlemeli brülör 30°C ve 98°C arasında ayarlanabilir. Düşük yağ seviyesi koruması, emniyet valfleri, su yetersizliği koruması ve brülör yakıt seviyesi koruması gibi güvenlik özellikleri zor çalışma şartlarında makinenin korunmasına yardımcı olurlar. Şamandıralı tank ve bununla bütünleşik kireç önleyici, makinenin su şebekesinden güvenli bir şekilde ayrılmasını ve su ile temas eden parçaların kireçlenmeden korunmasını sağlar. Servopres özelliği basınç ve debinin doğrudan tabancasından ayarlanmasına imkân tanır. Makine ile bütünleşik 30 litre hacmindeki brülör yakıt tankı kolayca doldurulabilir ve kesintisiz uzun süreli bir çalışma sağlar.