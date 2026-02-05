HDS 1000 DE
İçten yanmalı motorlu, sıcak/soğuk basınçlı yıkama makinesi. Yüksek kullanım rahatlığını sunan, profesyoneller kullanıcılar için dizayn edilmiştir
HD 10/21-4 S, ergonomik çalışma konusunda bir adım daha ileriye gider. EASY!Force Advanced tetik tabancası sayesinde, hiçbir tutma kuvveti gerektirmeden zahmetsizce çalıştırılabilir ve 1050 milimetre uzunluğunda döner paslanmaz çelik bir lance ile desteklenir. Tetik tabancası ile lance arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü, basınç ve su hacmini ayarlamak için kullanılabilir.
Özellikler ve faydalar
Optimum kullanım kolaylığıSu azalması ve aşırı ısınma durumunda otomatik kapama Kolay kullanım için tasarlanan ergonomik tetik
Maksimum performansDikey ısıtma bobinli, yüksek verimli ısıtıcı İnatçı kirleri yok etmek için ideadir İki entegre dizel ve benzin deposu uzun çalışma süreleri sağlar.
Ekonomik dizel motorEgzoz emisyon standardı EU STAGE V gerekliliklerini karşılar. Zahmetsiz marş çalıştırma
Kullanıcı dostu uygulamalar
- Devir otomatik olarak bekleme modunda azalır. Bu motoru korur ve enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam çelik boru şasisi sayesinde vinçle yükleme mümkündür.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi (l/sa)
|450 - 900
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Maksimum sıcaklık (12 ºC besleme) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Isıtma yağı tüketimi, tam yük (kg/sa)
|5,6
|Nozül ölçüsü (mm)
|048
|Yakıt tankı (l)
|34
|Yakıtlar
|Hafif yağ / Dizel
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Motor üreticisi
|Yanmar
|Motor tipi
|L 100 V
|Aynı anda kullanıcı sayısı
|1
|Kolay hareket ettirebilme
|Sabit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|188,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|194,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Basınç nozülü
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 15 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Üstün kalite
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Şase
- Elektrikli starter
- Vinç ile taşımak için sağlam çelik profil borudan çerçeve