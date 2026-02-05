HD 10/21-4 S, ergonomik çalışma konusunda bir adım daha ileriye gider. EASY!Force Advanced tetik tabancası sayesinde, hiçbir tutma kuvveti gerektirmeden zahmetsizce çalıştırılabilir ve 1050 milimetre uzunluğunda döner paslanmaz çelik bir lance ile desteklenir. Tetik tabancası ile lance arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü, basınç ve su hacmini ayarlamak için kullanılabilir.